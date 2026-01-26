El Grand Egyptian Museum se estrena como gran foco de atracción turístic

Desde que el pasado 1 de noviembre se inauguró definitivamente el Grand Egyptian Museum (GEM), el nuevo museo de la civilización faraónica –ubicado en un singular edificio al pie de las pirámides de Guiza– se ha convertido en el faro al que acuden turistas y locales para descubrir el resultado de un proyecto que ha necesitado más de dos décadas, marcadas por todo tipo de vicisitudes y un presupuesto astronómico, para ver finalmente la luz.

La expectación era máxima y, a los pocos días de su apertura, el GEM se vio obligado a limitar la venta de entradas exclusivamente a través de su portal web para gestionar el flujo de visitantes que, día tras día, superaba los 20.000 y abarrotaba sus salas y vestíbulos con turistas móvil en mano. Y no es para menos: el nuevo museo de El Cairo eclipsa a todas las colecciones egipcias del mundo (Museo Egipcio de Turín, Museo del Louvre de París o el British Museum de Londres) con un fondo que supera las 100.000 piezas y donde, por primera vez desde su descubrimiento, se expone íntegro el tesoro del joven faraón Tutankamón.

Coloso de Ramsés II y lago / David Rull

Doce grandes galerías temáticas que permiten al visitante sumergirse en la cultura, las creencias y la vida cotidiana de los antiguos egipcios, desde la prehistoria hasta la época romana; la colosal Barca Solar del rey Keops, hallada al pie de la Gran Pirámide y reconstruida pieza a pieza; una escalinata monumental salpicada de estatuas, columnas y sarcófagos de todas las épocas; exposiciones y espacios interactivos para jóvenes y adultos; y un edificio que observa, dialoga y se funde con las cercanas pirámides de Guiza, son solo algunos de los elementos que convierten al GEM en uno de los grandes museos del mundo y en una visita indispensable para cualquiera que viaje a Egipto o a su capital.

