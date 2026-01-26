Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurostars La Pleta 5*: lujo alpino con alma aranesa en Baqueira Beret

Eurostars La Pleta 5* / Jose Camacho

A 1.700 metros de altitud, Eurostars La Pleta se reafirma como uno de los grandes refugios del invierno pirenaico. Su ubicación estratégica —a menos de cinco minutos del telesilla de Esquirós— permite calzarse las botas con calma y estar en pistas en cuestión de minutos, una ventaja que marca la experiencia desde el primer día.

El hotel combina la comodidad de un cinco estrellas con una atmósfera auténticamente de montaña. Las habitaciones, amplias y silenciosas, se abren a vistas de bosques y cumbres nevadas que acompañan tanto al amanecer como al regreso tras la jornada de esquí. En el salón principal, la chimenea encendida y los sillones tapizados invitan a detener el tiempo: el ritual de llegar con las mejillas sonrosadas, dejar los guantes a un lado y recuperar fuerzas frente al fuego se convierte aquí en parte esencial de la estancia.

Unas zonas comunes perfectas para descansar después de una jornada de esquí

Unas zonas comunes perfectas para descansar después de una jornada de esquí / Jose Camacho

Baqueira Beret, mucho más que esquí

Baqueira Beret es sinónimo de excelencia invernal. Sus más de 150 kilómetros de pistas atienden a todos los niveles y se complementan con propuestas que amplían el abanico: snowboard, raquetas, motos de nieve o simples paseos para respirar el silencio blanco del valle.

El entorno del Val d’Aran suma ese equilibrio difícil entre adrenalina y contemplación que convierte cada día en una experiencia completa.

Gastronomía con identidad y bienestar a medida

La propuesta culinaria de La Pleta acompaña el pulso del destino. Del Gel al Foc rinde homenaje a los sabores locales; La Racletterie invita a compartir recetas suizas reconfortantes; y La Pleta Sushi Restaurant sorprende con una nota japonesa bien afinada en plena montaña. Para un plan más informal, La Petita Borda combina platos sencillos con una cuidada selección de vinos, ideal para alargar la sobremesa sin prisas.

Platos para todos los paladares

Platos para todos los paladares / Jose Camacho

Tras la actividad, el spa del hotel actúa como un auténtico oasis. Los tratamientos, inspirados en la flora autóctona, alivian piernas y espalda después de la nieve; hay, además, programas pensados para los más pequeños, un detalle que subraya la vocación familiar del establecimiento.

El cierre perfecto llega en el cine club: sesiones relajadas con una máquina de palomitas vintage que devuelve el encanto de las tardes compartidas.

Sofisticación rústica y après-ski sin salir del hotel

La madera, la piedra y los tejidos naturales definen unos espacios donde la tradición de las casas de montaña dialoga con una sofisticación contemporánea. Ese equilibrio se percibe tanto en las zonas comunes como en los detalles de las habitaciones. El après-ski se vive puertas adentro: bienestar, gastronomía y calma, sin renunciar a la proximidad de las pistas.

En conjunto, Eurostars La Pleta 5* se consolida como un refugio de lujo integrado en el paisaje de Baqueira Beret, donde cada jornada termina con la sensación de haber vivido la montaña desde dentro.

Eurostars La Pleta 5*

www.eurostarslapleta.com

Carretera de Baqueira a Beret s/n Cota 1700

25598 Baqueira (Lleida)

Tel. +34 973 64 55 50

