Una ubicación estratégica para explorar Madrid

Para sacarle el máximo partido a una escapada a Madrid, la ubicación del hotel resulta una decisión estratégica. Si aún se consultaran mapas en papel, la escena merecería desplegar uno sobre una gran mesa para marcar con una equis la ubicación idónea, aquella que permite estar cerca de todos los lugares imprescindibles. Y no solo eso, sino también que combine la tranquilidad para descansar con un ambiente vibrante. Y pocos establecimientos responden tan bien a estos requisitos como el Mercure Madrid Centro, situado entre el Museo del Prado y el Barrio de las Letras.

A poca distancia del hotel aparecen lugares de visita obligada, como el mismo Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, así como el Parque del Retiro, el Real Jardín Botánico y el Paseo de la Castellana. A la estación de Atocha, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la Gran Vía se puede llegar después de caminar entre 10 y 15 minutos o tomando el cercano metro. Y también están al alcance el Palacio Real o los barrios de Chueca y Malasaña.

De cuatro estrellas, el hotel cuenta con habitaciones individuales, dobles, triples con aire acondicionado y suites con terraza que combinan la modernidad con un guiño a la historia del Barrio de las Letras. Dispone de párking y tres salones con servicio de cátering, así como desayuno buffet en una bonita sala.