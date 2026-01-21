Nápoles, una ciudad orgullosa de su autenticidad

Tan solo hacen falta unas pocas horas recorriendo sus calles para entender que Nápoles no es como cualquier otra ciudad del sur europeo. El tráfico caótico, las callejuelas de sus barrios, la ropa tendida entre balcones, el recuerdo a Maradona y el aroma a café y pizza caracterizan a esta gran urbe mediterránea, con un imponente monte Vesubio como telón de fondo.

El aparente desorden de su día a día es asumido por los ciudadanos como algo normal y cotidiano, mientras que resulta sorprendente para los turistas. La capital de la región de Campania no pretende ser perfecta, ni exhibir una belleza impostada. Su encanto reside precisamente en la autenticidad, el carácter y la forma en la que lo antiguo convive con lo popular.

Vista panorámica de Nápoles y el puerto de la ciudad con el monte Vesubio de fondo / Archivo

El corazón de la ciudad

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el centro histórico de Nápoles es testigo del paso de las civilizaciones que la han habitado a lo largo de 2.500 años, especialmente griegos, romanos y españoles. Esto explica su compleja estructura urbana: un entramado de calles estrechas con imponentes monumentos y enclaves, como el Palacio Real, residencia de los Borbones en Nápoles durante más de un siglo de reinado; el Castillo del Huevo, una fortificación construida sobre un islote; la Catedral y la Basílica de San Francisco de Paula, principales templos religiosos; o la Plaza del Plebiscito, corazón de Nápoles y espacio en el que se encuentran los edificios históricos más importantes. Además, en esta gran urbe se alza también el Teatro di San Carlo, inaugurado en 1737 y considerado el más antiguo del mundo en funcionamiento.

Cabe destacar también algunas de las calles más icónicas de la ciudad, como Spaccanapoli, una vía larga y estrecha que divide en dos el casco antiguo y reúne la esencia de la ciudad, con palacetes, iglesias, tiendas de souvenirs, pastelerías y restaurantes. Otro de los enclaves más importantes es Via Toledo, convertida en una gran arteria comercial y situada junto a la antigua muralla. Uno de sus puntos de interés es la parada de metro, un espacio dedicado al arte. Via Tribunali también es una de las principales avenidas locales, con una longitud de 800 metros y trazada sobre el antiguo decumano de la metrópolis.

Artesanía y gastronomía

Quienes pasean por el Nápoles más histórico deben pasar por Via San Gregorio Armeno, conocida por albergar los talleres de los mejores artesanos del belén napolitano, una tradición que se remonta al siglo XVIII, bajo el reinado del español Carlos III. Recorrer esta famosa calle permite sumergirse en un ambiente navideño que dura todo el año.

Entre los talleres destaca el del maestro Genny Di Virgilio, propietario de un negocio familiar fundado en 1830 que ha pasado de generación a generación, en el que se elaboran a mano entre 20 y 25 figuras del belén al mes, con un precio medio de 500 euros. Sus creaciones se exportan a países como España, Alemania o Estados Unidos, y en él se han vendido piezas para personalidades destacadas de todo el mundo, como el rey Juan Carlos I, Silvio Berlusconi, el papa Francisco o Giorgia Meloni. Cada puesto combina figuras tradicionales y religiosas con otras más modernas de artistas, políticos, deportistas y famosos.

El belén napolitano es mucho más que una tradición navideña, es un símbolo cultural de la ciudad. Sin embargo, Nápoles no se entendería sin otra de sus joyas: la gastronomía napolitana y, especialmente, la pizza. Uno de los restaurantes más famosos y recomendados para probarla es el de Diego Vitagliano, pizzero premiado en todo el mundo. La pasión por este producto y la calidad de la masa son las claves de su éxito. El proceso es muy sencillo: tan solo es necesario una fermentación de 36 horas, los ingredientes clásicos (tomate, mozzarella y albahaca), y una cocción a 290 grados. Entonces, solo queda disfrutar del auténtico sabor napolitano.

Via San Gregorio Armeno / Archivo

Pompeya, un tesoro romano

Realizar una escapada a Nápoles significa hacer parada en Pompeya, uno de los yacimientos romanos mejor conservados de todo el mundo. Este enclave, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, quedó sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79 d.C., después de una trágica erupción que acabó con miles de personas. Visitar este famoso enclave permite a los turistas retroceder en el tiempo y contemplar calles empedradas, domus, termas o tabernas de la antigua Roma.

Gracias a los escritos de Plinio el Joven, la humanidad tiene constancia de todo lo que ocurrió en la ciudad instantes previos a la destrucción: terremotos, muertes de animales por la contaminación del aire y, finalmente, la erupción del volcán Vesubio, que hasta entonces era considerado un simple monte. Este fenómeno hizo desaparecer la ciudad hasta el reinado de Carlos III, cuando se iniciaron unas excavaciones para descubrir los restos, que duran hasta el día de hoy. Uno de los yacimientos más impresionantes es el de numerosos cuerpos de algunas de las víctimas, que en la actualidad pueden contemplarse gracias a la técnica de vaciado que inventó el arqueólogo Giuseppe Fiorelli y que permite conservar los cuerpos en la misma posición en la que quedaron atrapados por la erupción.

Vista aérea de Pompeya / Archivo

Maradona, considerado una divinidad

Si hay una figura que está presente en las calles de Nápoles, esa es la de Diego Armando Maradona. El famoso futbolista que llevó al equipo local a vivir la etapa más gloriosa de su historia, despierta una devolución absoluta en la ciudad. Especialmente, en el quartieri spagnoli (barrio español), donde se encuentra un mural gigante del astro argentino, que atrae a miles de curiosos con improvisados altares que le rinden homenaje.

Asimismo, las tiendas de souvenirs del centro están repletas de objetos con su imagen (camisetas, tazas, imanes, llaveros, bufandas...), demostrando que Maradona es mucho más que un futbolista para la ciudad, es un símbolo de orgullo.

Mural gigante de Diego Armando Maradona / Archivo

