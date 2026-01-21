Cinco hoteles europeos que brillan con luz propia

De París a Ámsterdam, pasando por Oporto, Florencia y Granada, esta selección reúne alojamientos europeos singulares, bien ubicados y con identidad propia, donde el diseño, la gastronomía y el bienestar refuerzan la experiencia. Una mezcla de lujo, historia y cultura que permite vivir cada ciudad desde una perspectiva única.

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky, en Ámsterdam

En la icónica Plaza Dam, frente al Palacio Real y a pasos de la estación central, museos y distritos comerciales, el Anantara Grand Hotel Krasnapolsky es un referente del lujo en el mismo corazón de Ámsterdam, atesorando más de 150 años de historia. Sus 402 habitaciones y suites combinan diseño clásico de mediados de siglo con suelos de parqué, iluminación geométrica y cabeceros de piel, en tonos cálidos que invitan al descanso.

La gastronomía brilla en el Grand Café Krasnapolsky, con vistas a la plaza, y en el restaurante con estrella Michelin The White Room. Para eventos, el histórico Wintergarden y el tranquilo Summergarden ofrecen espacios majestuosos, mientras que el galardonado Anantara Spa propone tratamientos que renuevan cuerpo y mente.

Gran Hotel Claridge Granada

El Gran Hotel Claridge Granada nace para acompañar un viaje íntimo por la historia y belleza de Granada. A pocos metros de la Catedral, en la histórica Plaza de Villamena, este sofisticado hotel boutique se presenta como una puerta de entrada a la cultura, la arquitectura y el alma granadina. Miembro de Preferred Hotels & Resorts, rinde homenaje a la ciudad con un diseño que dialoga con su herencia y una atmósfera serena.

Suite del Gran Hotel Claridge Granada. / Archivo

La gastronomía ocupa un lugar central, desde su restaurante insignia, inspirado en las raíces andaluzas, hasta la azotea con vistas a Sierra Nevada. La experiencia se completa con una cuidada propuesta de bienestar y tratamientos personalizados, convirtiendo la estancia en un encuentro con la esencia misma de Granada.

Villa San Michele, en Florencia

Hay lugares que parecen suspendidos en el tiempo. Villa San Michele, A Belmond Hotel, vuelve a abrir sus puertas en abril del 2026 reafirmando su condición de refugio legendario sobre las colinas florentinas. Antiguo monasterio del siglo XV, esta joya renacentista ha sido cuidadosamente renovada para preservar su alma y realzar su belleza, con un respeto absoluto por la artesanía toscana y el paisaje que la rodea.

La Limonaia Suite del Villa San Michele. / Archivo

Sus jardines en cascada y las vistas más icónicas de Florencia envuelven 39 habitaciones y suites rediseñadas con una elegancia serena y luminosa. La experiencia se completa con una nueva propuesta gastronómica de Alessandro Cozzolino y la inauguración del primer spa del hotel, Villa San Michele Spa by Guerlain.

The One Alma Paris

Hay hoteles que se visitan y otros que se sienten, como The One Alma Paris. En el elegante Distrito 7, a pocos pasos del Sena y con la Torre Eiffel en el horizonte, este cinco estrellas ocupa un distinguido edificio de la rue Cognacq-Jay, donde París se vuelve íntimo y sofisticado. Sus 40 habitaciones invitan al descanso con una atmósfera cálida, donde materiales nobles, luz suave y arte contemporáneo conviven con la clásica elegancia francesa.

Le Sommet Rooftop Lounge del The One Alma Paris. / Archivo

En Le Sommet Rooftop Lounge, un mirador acristalado desde el que contemplar los tejados parisinos, se brinda con un cóctel al atardecer. Y el Despacio Spa at The One propone una pausa serena.

The One Monumental Palace, en Oporto

En plena Avenida dos Aliados, The One Monumental Palace ocupa un imponente edificio neoclásico que, durante décadas, albergó el legendario Café Monumental. Hoy, este cinco estrellas miembro de The Leading Hotels of the World encarna la memoria y la elegancia de Oporto, combinando una arquitectura majestuosa con interiores que dialogan entre el art déco y el lujo contemporáneo.

El lobby del One Monumental Palace de Oporto. / Archivo

La propuesta gastronómica es uno de sus grandes atractivos gracias a sus tres restaurantes: Le Monument, con una estrella Michelin, además del vibrante Yakuza y el luminoso The Mezzanine. El descanso absoluto llega en el Grand Bleu Spa, un refugio inspirado en el Atlántico que completa una experiencia urbana refinada y memorable.