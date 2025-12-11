Proyecto Maktub: reflexiones viajeras en el corazón del Atlas Medio

En el corazón del Atlas Medio, donde los cedros centenarios arañan el cielo y se alzan como guardianes de una región tan bella como desconocida, el lago Aguelmame Sidi Ali se revela ante el viajero como un espejo de agua sobre el que se reflejan paisajes, leyendas y la vida ancestral de los nómadas que habitan estas montañas de Marruecos. A más de 2.000 metros de altitud, este lago de montaña –el más profundo del país– se convirtió el pasado mes de noviembre en el epicentro de una expedición singular que buscó repensar, desde múltiples miradas, el propio sentido del viaje.

El proyecto Maktub, impulsado por el Gabinete de Comunicación y Educación y el Máster en Periodismo de Viajes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), bajo la dirección del catedrático de Periodismo, Santiago Tejedor, reunió a una veintena de expertos del mundo de la comunicación, la cultura y la aventura, en colaboración con el Grupo Xaluca, IATI Seguros y la Oficina de Turismo de Marruecos. Bajo el lema árabe Maktub (“está escrito”), la iniciativa lanzó un desafío claro: reflexionar sobre el futuro del viaje desde la autenticidad, la sostenibilidad y el compromiso.

Hotel Xaluca SPA Aguelmame Sidi Ali / Leo Gerzon

Durante cinco días, los miembros de Maktub se sumergieron en un entorno natural privilegiado para explorar nuevas formas de viajar y de narrar el viaje. El escenario elegido no podía ser más inspirador: el Hotel Xaluca SPA Aguelmame Sidi Ali, una antigua cabaña de pescadores y cazadores transformada en refugio de hospitalidad, rodeada por bosques de cedros y con vistas privilegiadas sobre este insólito lago del Atlas Medio.

Recorriendo pistas en 4x4, dentro de una mina abandonada, sobre la lava de un antiguo volcán o paseando a orillas del lago, se sucedieron charlas, talleres y excursiones donde la reflexión y la aventura se dieron la mano.

“Esta expedición ha sido una oportunidad para redefinir la manera de explicar y narrar los viajes desde la alteridad, la interdisciplinariedad y el compromiso ético. El proyecto Maktub nos ha recordado la importancia de convertir los paisajes en historias que no olviden nunca lo humano”, subrayó Tejedor, alma del encuentro.

El cielo estrellado del Atlas Medio / Leo Gerzon

Durante cuatro intensas jornadas se sucedieron debates sobre turismo responsable, talleres de análisis y experiencias sobre el terreno destinadas a promover la reflexión sobre el equilibrio entre exploración, el respeto al entorno y las nuevas narrativas del viaje. Todas las actividades compartieron un mismo objetivo: repensar cómo se viaja y cómo se cuentan los viajes en un contexto marcado por la rapidez de los contenidos y el consumo inmediato.

De este modo, en el corazón del Atlas Medio, los participantes del proyecto Maktub no solo recorrieron senderos y paisajes volcánicos, sino que construyeron un relato colectivo sobre el presente y el futuro del viaje. La iniciativa busca recorrer cada año un país del mundo con esta filosofía y voluntad de reflexionar sobre el viaje, el viajar y las posibles formas de contar el mundo.