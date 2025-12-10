Bodegas El Grifo, vinos nacidos del volcán

En el corazón volcánico de Lanzarote, donde la tierra negra contrasta con el cielo y el océano, se alzan las Bodegas El Grifo, las más antiguas de Canarias y unas de las diez más antiguas de España. Fundadas en 1775, estas bodegas son un símbolo de tradición vitivinícola y resistencia en un paisaje extremo. Su Malvasía Volcánica seco, elegante y mineral, y el intenso Listán Negro, son joyas enológicas nacidas de la lava, el sol y el viento alisio.

Estos vinos encuentran su máxima expresión en la alta gastronomía de la isla. En Kamezí, primer restaurante con estrella Michelin de Lanzarote, cada plato se convierte en un homenaje al territorio. El maridaje con vinos de El Grifo potencia una cocina sensible, creativa y profundamente conectada con el entorno.

El 'wine bar' de El Grifo. / Archivo

En Lilium, situado en Arrecife, el chef Pablo Armas sorprende con una cocina de autor basada en productos locales. Allí, el Malvasía acompaña pescados frescos con sutileza, mientras los tintos volcánicos se integran en elaboraciones más potentes, manteniendo siempre la identidad isleña. Otra parada imprescindible es el Restaurante Las Salinas, donde la cocina tradicional canaria se funde con el sabor del vino, en un entorno natural junto a las salinas de Janubio.

Pero Lanzarote no es solo vino y gastronomía. Es también arte y paisaje. Desde los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes, moldeados por César Manrique, hasta el Parque Nacional de Timanfaya y sus paisajes lunares, pasando por los pueblos blancos de Teguise o Haría.

Dónde alojarse

Un lugar perfecto para descubrir los sabores auténticos de la isla en un entorno cuidado es el hotel El Grifo. Un alojamiento con encanto rural situado en el corazón de Lanzarote, ideal para quienes buscan tranquilidad, autenticidad y conexión con el entorno local. Ubicado en una antigua casa tradicional canaria, perfectamente conservada, El hotel ofrece una experiencia acogedora y auténtica perfecta para amantes del enoturismo, gastronomía, senderismo, cultura local y quienes valoran el silencio y el buen gusto.

Este 2025, El Grifo ha puesto el broche final a la celebración de su 250º aniversario con un emotivo evento entre viñedos, en el mismo lugar donde comenzó su historia. Una cita en la que se rindió homenaje a las personas que han hecho posible esta viticultura.