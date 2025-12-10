Bodegas El Grifo, vinos nacidos del volcán
La bodega más antigua de Lanzarote, y de las Islas Canarias, celebra su 250 aniversario
Àngels Mas
En el corazón volcánico de Lanzarote, donde la tierra negra contrasta con el cielo y el océano, se alzan las Bodegas El Grifo, las más antiguas de Canarias y unas de las diez más antiguas de España. Fundadas en 1775, estas bodegas son un símbolo de tradición vitivinícola y resistencia en un paisaje extremo. Su Malvasía Volcánica seco, elegante y mineral, y el intenso Listán Negro, son joyas enológicas nacidas de la lava, el sol y el viento alisio.
Estos vinos encuentran su máxima expresión en la alta gastronomía de la isla. En Kamezí, primer restaurante con estrella Michelin de Lanzarote, cada plato se convierte en un homenaje al territorio. El maridaje con vinos de El Grifo potencia una cocina sensible, creativa y profundamente conectada con el entorno.
En Lilium, situado en Arrecife, el chef Pablo Armas sorprende con una cocina de autor basada en productos locales. Allí, el Malvasía acompaña pescados frescos con sutileza, mientras los tintos volcánicos se integran en elaboraciones más potentes, manteniendo siempre la identidad isleña. Otra parada imprescindible es el Restaurante Las Salinas, donde la cocina tradicional canaria se funde con el sabor del vino, en un entorno natural junto a las salinas de Janubio.
Pero Lanzarote no es solo vino y gastronomía. Es también arte y paisaje. Desde los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes, moldeados por César Manrique, hasta el Parque Nacional de Timanfaya y sus paisajes lunares, pasando por los pueblos blancos de Teguise o Haría.
Dónde alojarse
Un lugar perfecto para descubrir los sabores auténticos de la isla en un entorno cuidado es el hotel El Grifo. Un alojamiento con encanto rural situado en el corazón de Lanzarote, ideal para quienes buscan tranquilidad, autenticidad y conexión con el entorno local. Ubicado en una antigua casa tradicional canaria, perfectamente conservada, El hotel ofrece una experiencia acogedora y auténtica perfecta para amantes del enoturismo, gastronomía, senderismo, cultura local y quienes valoran el silencio y el buen gusto.
Este 2025, El Grifo ha puesto el broche final a la celebración de su 250º aniversario con un emotivo evento entre viñedos, en el mismo lugar donde comenzó su historia. Una cita en la que se rindió homenaje a las personas que han hecho posible esta viticultura.
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- La torre más alta de Barcelona ya es una realidad
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers