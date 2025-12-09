El Valle de Ricote, una herencia multicultural que se refleja en su gastronomía

El Valle de Ricote, situado en la cuenca del río Segura en la Región de Murcia, se caracteriza por un paisaje que denota su clara herencia árabe (por algo se le conoce también como el Valle Morisco). En su seno acoge numerosas joyas naturales y paisajísticas que incluyen senderos, rutas y paisajes diversos para disfrutar de la naturaleza y el deporte al aire libre. Asimismo, la destacada presencia de chopos y sauces protegen una frondosa y fértil huerta donde se cultivan frutas, verduras y hortalizas que sustentan una rica y variada cultura gastronómica.

Los municipios que conforman la comarca (Archena, Villanueva de Río Segura, Ulea, Ojós, Abarán, Blanca y Ricote) albergan vestigios de toda índole y condición, pero es en Ricote donde se encuentra uno de sus tesoros más preciados: el restaurante El Sordo.

Con más de un siglo de historia a sus espaldas, el establecimiento destaca por su propuesta culinaria basada en la tradición pero sin descuidar la actualización de sus recetas a los nuevos tiempos imprimiéndoles un toque contemporáneo. Hasta llegar aquí, cuatro generaciones de cocineros han protagonizado la historia del restaurante ricoteño, hoy dirigido por Jesús Ortega López.

Jesús Ortega, alma máter de El Sordo, en Ricote. / A. L.

Sus orígenes se remontan a 1917 cuando Jesús Ortega Buendía, apodado El Sordo, y Marina Tomás Buendía, abuelos del actual propietario, fundaron El Café, donde servían tapas y platillos tradicionales como las acelgas fritas, los michirones y la pipirrana. La segunda generación tomó el relevo en los años 40. Victoria López y Paco El Sordo, que heredó el apodo de su padre, ampliaron horizontes culinarios e introdujeron nuevos y suculentos platos en la carta del local: buñuelos de bacalao, pelotas de harina de panizo con brotes de hinojo y collejas y, por supuesto, las carnes, que se convertirían en un referente de la casa, que ya entonces adoptó el nombre de El Sordo.

Nueva dimensión

El buen hacer de la saga familiar no pasó inadvertido y obtuvo merecida fama no solo en Ricote sino también dentro y fuera de la comarca. En 1986, Jesús Ortega López, nieto de los fundadores, recogió el testigo con el firme propósito de “transmitir lo que nos enseñaron mis abuelos y mis padres”. Con ese importante legado a cuestas, el cocinero ricoteño consolidó la propuesta gastronómica original de El Sordo y la catapultó a una nueva dimensión, fusionando tradición e innovación con solvencia y maestría. En 1992 dio el salto a su actual ubicación donde se convirtió en centenario en 2017 y en el que sigue reescribiendo la historia de su familia. El local ofrece un diseño moderno y confortable creando una atmósfera cálida y acogedora.

Alumno aventajado, Ortega López se ha convertido sin duda en el alma máter de El Sordo. Rodeado de un equipo comprometido y entregado a la causa (los sorditos, que incluye a la cuarta generación), el comensal recibe un trato cordial, afable y personalizado. La razón es simple: “Al restaurante se viene a disfrutar”, dice Jesús. “Una buena comida sin una buena atención es una experiencia incompleta. La felicidad del comensal es lo más importante”, afirma rotundo. Cumplida esta premisa, honrar la memoria familiar ha sido el leitmotiv que ha guiado los pasos del chef para evolucionar y consagrar su atrevida apuesta gastronómica.

“Una buena comida sin una buena atención es una experiencia incompleta” Jesús Ortega, alma máter de El Sordo.

Fiel a las enseñanzas de sus predecesores, el cocinero ricoteño ha sabido predicar con el ejemplo de sus mayores para conservar primero y evolucionar después el recetario heredado de sus abuelos y de sus padres. “Mi madre y mi abuela fueron grandes cocineras”, proclama con orgullo. “Yo trabajo para ellos. Me gustaría contar con su aprobación y su reconocimiento”, confiesa emocionado.

Argumentos le sobran para cumplir este íntimo deseo. A su 'savor faire' en los fogones, Ortega López aporta otras virtudes imprescindibles para desempeñar el oficio de cocinero: amor, pasión, sensibilidad, imaginación, creatividad, autenticidad, determinación… Con estos ingredientes y una materia prima de calidad contrastada, El Sordo cautiva a los amantes de la buena mesa con exquisitos platos de la cocina tradicional y productos selectos y naturales de la huerta y el monte a los que Jesús les imprime su sello personal.

Arqueología gastronómica

Guisos, platos de caza, carnes a la parrilla, “elaborados con tiempo, sin prisas”, son algunas de las opciones más identificativas del establecimiento. Pero la carta de El Sordo va más allá. Por un lado, incluye algunas especialidades que reflejan la influencia de la cocina castellano-manchega; y por otro, ofrece lo que Ortega López define como “arqueología gastronómica”, con la que rescata recetas procedentes de otras culturas (íbera, romana, sefardí…) adaptándolas al momento presente.

Chuletón de vaca vieja gallega, cabrito y cochinillo asado al horno, atún rojo en yuzu, pochas frescas con oreja y otras menudencias hecho a la leña, medallón de lomo de venado al Fondillón y perdiz roja en escabeche figuran entre los platos mejor valorados y demandados por los incondicionales del restaurante, sin olvidar uno de sus postres más representativos, el bienmesabe, un dulce de raíces árabes y romanas elaborado con almendras a partir de una base de bizcocho. Para acompañar tan suculentos manjares, El Sordo cuenta con una de las bodegas más completas y complejas de la Región de Murcia que abarca más de 250 referencias nacionales e internacionales así como las mejores DO locales de Yecla, Bullas y Jumilla.

Con estas credenciales, no es de extrañar que el Valle de Ricote presuma de tener entre sus joyas naturales al restaurante El Sordo, el lugar ideal para detenerse a “probar, descubrir, explorar y sentir” el valor de lo auténtico a través de su amplia y variada oferta gastronómica. Sus platos respiran verdad, están hechos con amor y transmiten emoción. Más de un siglo de vida al pie del cañón avalan su trayectoria y confirman que el trabajo bien hecho tiene recompensa.