Navidad de cuento en El Palace Barcelona: tradición, elegancia… y magia en cada rincón
¿Imaginas vivir unas navidades en El Palace Barcelona, donde la elegancia y la tradición se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable? Deja de imaginar porque este emblemático hotel, que ha sido testigo de innumerables celebraciones a lo largo de su historia, se transforma ahora en un verdadero paraíso invernal, para que tú y tu familia encuentres la calidez y el esplendor de las fiestas más esperadas del año.
Y es que el Palace Barcelona se viste de gala durante la Navidad, creando un ambiente acogedor y festivo. Sus instalaciones centenarias se adornan con decoraciones navideñas que evocan la nostalgia y la alegría de esta época del año. Desde el elegante vestíbulo hasta el encantador Rooftop Garden, cada rincón del hotel invita a los huéspedes a sumergirse en la magia de las fiestas.
Las luces brillantes y los adornos cuidadosamente seleccionados transforman el hotel en un auténtico pueblo navideño. La pérgola central del Rooftop Garden se convierte en una Gingerbread House, donde los visitantes pueden disfrutar de delicias típicas de la temporada. Este espacio, decorado con dulces y motivos festivos, es ideal para disfrutar de un café o un té mientras se contempla la belleza de la ciudad. El Palace Barcelona ofrece una variedad de experiencias únicas para celebrar la Navidad.
Desde conciertos en vivo hasta actividades para toda la familia, hay algo para todos. Los huéspedes pueden disfrutar de un Afternoon Tea con un precioso toque navideño, donde Papá Noel y sus pajes reales estarán presentes para recoger las cartas de los niños.
Gastronomía navideña
La oferta gastronómica del hotel es otro de sus grandes atractivos durante la temporada navideña. El chef Jesús Caballero ha diseñado menús especiales que combinan lo mejor de la cocina tradicional con un toque contemporáneo. Cada plato está elaborado con ingredientes de temporada y maridado con vinos seleccionados.
Menús de Navidad
Los menús navideños son una verdadera celebración de sabores. Desde aperitivos hasta postres, cada opción está pensada para deleitar a los comensales. Los platos incluyen recetas clásicas y contemporáneas, garantizando una experiencia culinaria memorable. Además, el restaurante Amar Barcelona, dirigido por el chef Rafa Zafra, ofrece menús exclusivos para las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año.
Gingerbread House
La Gingerbread House es un espacio gastronómico que ofrece un recorrido por los sabores de invierno. Desde sopas reconfortantes hasta fondue de chocolate, este lugar es perfecto para disfrutar de una comida en un ambiente festivo. Los visitantes también pueden participar en talleres de construcción de casas de jengibre, donde los más pequeños pueden dar rienda suelta a su creatividad.
Actividades festivas
El Palace Barcelona no solo se destaca por su gastronomía, sino también por las diversas actividades que organiza durante la temporada navideña. Desde cine navideño hasta conciertos benéficos, hay opciones para todos los gustos.
Christmas Cinema
Desde finales de noviembre hasta principios de enero, el hotel proyecta películas clásicas navideñas en un ambiente acogedor. Con mini chalets equipados con mantas y dulces, los visitantes pueden disfrutar de títulos icónicos como Home Alone y The Grinch. Las proyecciones se realizan en dos sesiones diarias, una para familias y otra para adultos.
Conciertos y eventos
El hotel también alberga una serie de conciertos y eventos especiales. Uno de los más destacados es el concierto benéfico de la Escolanía de Montserrat, que reúne a talentosos jóvenes cantores en un espectáculo conmovedor. Además, la Zambomba de Jerez, una celebración tradicional andaluza, ofrece una experiencia auténtica llena de música y gastronomía típica.
Un refugio para todos
El Palace Barcelona se convierte en un refugio para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la Navidad en un entorno elegante. Con su atención al detalle y su compromiso con la excelencia, el hotel ofrece un servicio impecable que hace que cada huésped se sienta especial. Además, el hotel cuenta con espacios versátiles que son ideales para celebraciones familiares o eventos corporativos. Los menús personalizados y el ambiente sofisticado garantizan que cada evento sea un éxito. Ya sea una cena de empresa o una reunión familiar, El Palace Barcelona se adapta a las necesidades de cada grupo.
Más información en: https://www.hotelpalacebarcelona.com/es
Este año, sumérgete en la magia de la Navidad y descubre todo lo que El Palace Barcelona tiene para ofrecer
La Navidad en El Palace Barcelona es una experiencia que combina tradición, elegancia y calidez. Con su rica oferta gastronómica, actividades festivas y un ambiente mágico, el hotel se convierte en el destino perfecto para celebrar las fiestas. Ya sea disfrutando de un Afternoon Tea, asistiendo a un concierto o simplemente admirando las decoraciones, cada momento en El Palace Barcelona es un recuerdo que perdurará en el tiempo.
