Navidad de cuento en El Palace Barcelona: tradición, elegancia… y magia en cada rincón

Y es que el Palace Barcelona se viste de gala durante la Navidad, creando un ambiente acogedor y festivo. Sus instalaciones centenarias se adornan con decoraciones navideñas que evocan la nostalgia y la alegría de esta época del año. Desde el elegante vestíbulo hasta el encantador Rooftop Garden, cada rincón del hotel invita a los huéspedes a sumergirse en la magia de las fiestas.

Las luces brillantes y los adornos cuidadosamente seleccionados transforman el hotel en un auténtico pueblo navideño. La pérgola central del Rooftop Garden se convierte en una Gingerbread House, donde los visitantes pueden disfrutar de delicias típicas de la temporada. Este espacio, decorado con dulces y motivos festivos, es ideal para disfrutar de un café o un té mientras se contempla la belleza de la ciudad. El Palace Barcelona ofrece una variedad de experiencias únicas para celebrar la Navidad.

Christmas Rooftop / Cedida

Desde conciertos en vivo hasta actividades para toda la familia, hay algo para todos. Los huéspedes pueden disfrutar de un Afternoon Tea con un precioso toque navideño, donde Papá Noel y sus pajes reales estarán presentes para recoger las cartas de los niños.

Gastronomía navideña

La oferta gastronómica del hotel es otro de sus grandes atractivos durante la temporada navideña. El chef Jesús Caballero ha diseñado menús especiales que combinan lo mejor de la cocina tradicional con un toque contemporáneo. Cada plato está elaborado con ingredientes de temporada y maridado con vinos seleccionados.

Menús de Navidad

Los menús navideños son una verdadera celebración de sabores. Desde aperitivos hasta postres, cada opción está pensada para deleitar a los comensales. Los platos incluyen recetas clásicas y contemporáneas, garantizando una experiencia culinaria memorable. Además, el restaurante Amar Barcelona, dirigido por el chef Rafa Zafra, ofrece menús exclusivos para las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año.

Gingerbread House

La Gingerbread House es un espacio gastronómico que ofrece un recorrido por los sabores de invierno. Desde sopas reconfortantes hasta fondue de chocolate, este lugar es perfecto para disfrutar de una comida en un ambiente festivo. Los visitantes también pueden participar en talleres de construcción de casas de jengibre, donde los más pequeños pueden dar rienda suelta a su creatividad.

Una maravillosa tarde en el hotel, un regalo para todos / Cedida

Actividades festivas

El Palace Barcelona no solo se destaca por su gastronomía, sino también por las diversas actividades que organiza durante la temporada navideña. Desde cine navideño hasta conciertos benéficos, hay opciones para todos los gustos.

Christmas Cinema

Desde finales de noviembre hasta principios de enero, el hotel proyecta películas clásicas navideñas en un ambiente acogedor. Con mini chalets equipados con mantas y dulces, los visitantes pueden disfrutar de títulos icónicos como Home Alone y The Grinch. Las proyecciones se realizan en dos sesiones diarias, una para familias y otra para adultos.

Conciertos y eventos

El hotel también alberga una serie de conciertos y eventos especiales. Uno de los más destacados es el concierto benéfico de la Escolanía de Montserrat, que reúne a talentosos jóvenes cantores en un espectáculo conmovedor. Además, la Zambomba de Jerez, una celebración tradicional andaluza, ofrece una experiencia auténtica llena de música y gastronomía típica.

Gingerbread House 8.jpg / Cedida

Un refugio para todos

El Palace Barcelona se convierte en un refugio para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la Navidad en un entorno elegante. Con su atención al detalle y su compromiso con la excelencia, el hotel ofrece un servicio impecable que hace que cada huésped se sienta especial. Además, el hotel cuenta con espacios versátiles que son ideales para celebraciones familiares o eventos corporativos. Los menús personalizados y el ambiente sofisticado garantizan que cada evento sea un éxito. Ya sea una cena de empresa o una reunión familiar, El Palace Barcelona se adapta a las necesidades de cada grupo.

Más información en: https://www.hotelpalacebarcelona.com/es