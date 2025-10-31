Vietnam, un retiro entre el mar y la montaña
Meliá Hotels & Resorts invita a descubrir el país desde estancias evocadoras que combinan la elegancia mediterránea con la serenidad asiática y te acercan al arte de vivir despacio
Hay destinos que seducen a primera vista. Vietnam es uno de ellos. Entre el Mar del Este y las montañas que rozan el cielo, este país reúne todos los matices del sudeste asiático: el bullicio encantador de Hanói, los arrozales infinitos de Sapa, la calma del delta del Mekong y las playas doradas que parecen no tener fin. Por eso, en los últimos años, se ha convertido en uno de los destinos más fascinantes del continente. Su naturaleza, su enorme patrimonio cultural y el carácter acogedor de su gente, atraen a un tipo de viajero que busca experiencias auténticas y un ritmo más pausado.
En este escenario, Meliá Hotels & Resorts ha sabido encontrar su lugar, llevando su elegancia mediterránea y su filosofía del bienestar al corazón de Vietnam. Sus dos hoteles más emblemáticos en el país representan dos maneras de vivir el destino: el retiro de montaña y el refugio junto al mar.
Meliá Ba Vi Mountain Retreat
A solo 55 kilómetros de Hanói, el Meliá Ba Vi Mountain Retreat se esconde entre la niebla y la vegetación exuberante de la cordillera Ba Vi. Este refugio de montaña invita a detener el tiempo. Sus 52 habitaciones y 3 villas, inspiradas en la arquitectura colonial francesa y en las aldeas tradicionales vietnamitas, ofrecen terrazas privadas con vistas al valle. Cada rincón transmite serenidad: los senderos entre bambúes, los jardines perfumados y el silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros.
El hotel propone una experiencia inmersiva donde la naturaleza es la gran protagonista. Desde rutas de senderismo y paseos en bicicleta hasta noches de camping bajo las estrellas, todo está pensado para reconectar con lo esencial. En su YHI Spa, un santuario dedicado al bienestar, los tratamientos combinan técnicas ancestrales y productos naturales para restaurar la armonía interior. La gastronomía sigue la misma filosofía: el restaurante Senses apuesta por ingredientes frescos y orgánicos de su propio huerto, mientras que Tonkin fusiona sabores vietnamitas con toques internacionales.
Meliá Ho Tram Beach Resort
En la costa sur, a tan solo unas horas de Ho Chi Minh, el Meliá Ho Tram Beach Resort despliega un oasis mediterráneo frente al mar. Galardonado con el Luxury Lifestyle Award, este resort de cinco estrellas combina elegancia y naturaleza en un entorno donde los lagos se funden con los jardines tropicales y la brisa marina. Sus 152 habitaciones y 86 villas privadas ofrecen vistas espectaculares, piscinas infinitas y acceso directo a una playa de arena dorada.
Aquí, el lujo se vive sin prisas. Desde un baño en las piscinas rodeadas de palmeras hasta una sesión de yoga al amanecer con el sonido de las olas. El YHI Spa invita a un viaje sensorial, mientras que la propuesta gastronómica sorprende por su variedad: el Breeza Beach Club celebra la cocina mediterránea frente al mar; Muoi eleva la cocina asiática a la categoría gourmet; y Sasa o Elyxr Café completan la experiencia con platos frescos y saludables.
Para quienes buscan un servicio aún más exclusivo, The Level ofrece un mundo aparte: habitaciones con atenciones personalizadas, lounge privado y una piscina reservada para sus huéspedes. Todo diseñado para quienes buscan privacidad, confort y la esencia más refinada del estilo Meliá.
Bienestar integral de la mano de Xuan Lan
Meliá Hotels & Resorts refuerza su compromiso con el bienestar integral a través de una colaboración exclusiva con Xuan Lan, una de las principales referentes en yoga y mindfulness. Una alianza con la que la marca busca ofrecer experiencias que promueven el equilibrio físico, mental y emocional de sus huéspedes. Con dos décadas de experiencia y más de un millón de seguidores, Xuan Lan ha creado un enfoque de yoga accesible, dinámico y adaptado a la vida actual, basado en disciplinas como Vinyasa, Jivamukti y Ashtanga. Su visión se integra ahora en la experiencia de los hoteles resort Melia, con una propuesta que incluye sesiones presenciales para el cuidado del cuerpo y de la mente.
- Nuria, la elegida por Dios
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Ainoa, 22 años, muestra su plan de ahorro en pareja para los próximos tres años: 'Meteremos cada uno 50 euros al mes, 5 euros cada dos semanas y tres euros cada semana
- Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador