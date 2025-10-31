Vietnam, un retiro entre el mar y la montaña

Hay destinos que seducen a primera vista. Vietnam es uno de ellos. Entre el Mar del Este y las montañas que rozan el cielo, este país reúne todos los matices del sudeste asiático: el bullicio encantador de Hanói, los arrozales infinitos de Sapa, la calma del delta del Mekong y las playas doradas que parecen no tener fin. Por eso, en los últimos años, se ha convertido en uno de los destinos más fascinantes del continente. Su naturaleza, su enorme patrimonio cultural y el carácter acogedor de su gente, atraen a un tipo de viajero que busca experiencias auténticas y un ritmo más pausado.

En este escenario, Meliá Hotels & Resorts ha sabido encontrar su lugar, llevando su elegancia mediterránea y su filosofía del bienestar al corazón de Vietnam. Sus dos hoteles más emblemáticos en el país representan dos maneras de vivir el destino: el retiro de montaña y el refugio junto al mar.

Meliá Ba Vi Mountain Retreat

A solo 55 kilómetros de Hanói, el Meliá Ba Vi Mountain Retreat se esconde entre la niebla y la vegetación exuberante de la cordillera Ba Vi. Este refugio de montaña invita a detener el tiempo. Sus 52 habitaciones y 3 villas, inspiradas en la arquitectura colonial francesa y en las aldeas tradicionales vietnamitas, ofrecen terrazas privadas con vistas al valle. Cada rincón transmite serenidad: los senderos entre bambúes, los jardines perfumados y el silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros.

El hotel propone una experiencia inmersiva donde la naturaleza es la gran protagonista. Desde rutas de senderismo y paseos en bicicleta hasta noches de camping bajo las estrellas, todo está pensado para reconectar con lo esencial. En su YHI Spa, un santuario dedicado al bienestar, los tratamientos combinan técnicas ancestrales y productos naturales para restaurar la armonía interior. La gastronomía sigue la misma filosofía: el restaurante Senses apuesta por ingredientes frescos y orgánicos de su propio huerto, mientras que Tonkin fusiona sabores vietnamitas con toques internacionales.

Meliá Ho Tram Beach Resort

En la costa sur, a tan solo unas horas de Ho Chi Minh, el Meliá Ho Tram Beach Resort despliega un oasis mediterráneo frente al mar. Galardonado con el Luxury Lifestyle Award, este resort de cinco estrellas combina elegancia y naturaleza en un entorno donde los lagos se funden con los jardines tropicales y la brisa marina. Sus 152 habitaciones y 86 villas privadas ofrecen vistas espectaculares, piscinas infinitas y acceso directo a una playa de arena dorada.

Aquí, el lujo se vive sin prisas. Desde un baño en las piscinas rodeadas de palmeras hasta una sesión de yoga al amanecer con el sonido de las olas. El YHI Spa invita a un viaje sensorial, mientras que la propuesta gastronómica sorprende por su variedad: el Breeza Beach Club celebra la cocina mediterránea frente al mar; Muoi eleva la cocina asiática a la categoría gourmet; y Sasa o Elyxr Café completan la experiencia con platos frescos y saludables.

Para quienes buscan un servicio aún más exclusivo, The Level ofrece un mundo aparte: habitaciones con atenciones personalizadas, lounge privado y una piscina reservada para sus huéspedes. Todo diseñado para quienes buscan privacidad, confort y la esencia más refinada del estilo Meliá.