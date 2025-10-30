Novotel Valencia Lavant: hospitalidad con estilo
Con 370 habitaciones, su diseño, obra del estudio Sundukovy Sisters, fusiona modernidad y arquitectura valenciana
Claudia Pizcueta
Valencia suma un nuevo referente hotelero con la apertura del Novotel Valencia Lavant, el primer establecimiento de la marca en la ciudad y una apuesta conjunta de Accor, Grupo Pictet y Hesperia World. El hotel se alza sobre el renovado edificio del antiguo Expo Hotel, en una ubicación privilegiada entre el centro histórico y el Palacio de Congresos, con vistas al verde corazón del jardín del Turia.
El Novotel Valencia Lavant redefine el concepto de hospitalidad urbana con 370 habitaciones distribuidas en un edificio de 11 plantas y un diseño firmado por el estudio internacional Sundukovy Sisters, que debuta en España fusionando modernidad y guiños a la arquitectura valenciana. Su elegante 'rooftop' en dos niveles, con piscina, bar y vistas panorámicas, promete convertirse en el lugar favorito de los afterworks y atardeceres mediterráneos.
Entre sus espacios más atractivos destaca el restaurante Papúa Valencia, que ofrece una cocina creativa que mezcla sabores locales e internacionales, además de un Snack Bar & Coffee Shop ideal para encuentros informales. La experiencia se completa con un desayuno buffet bajo el concepto “Your Time, Your Way”, pensado para personalizar cada mañana con productos locales y saludables.
Su amplio espacio de 'coworking' merece una mención especial. Las ocho salas de reuniones, diseñadas para adaptarse a una variedad de eventos, desde conferencias hasta reuniones más íntimas, están equipadas con tecnología de vanguardia y garantizan que cada evento se realice de manera exitosa, con un servicio excepcional y atención al detalle.
Con esta apertura, Accor consolida su presencia en la península con 128 hoteles y Hesperia World incorpora un nuevo proyecto a su cartera. El resultado: un espacio donde la comodidad, el diseño y la hospitalidad se dan la mano para ofrecer una experiencia premium, tanto para visitantes como para locales.
