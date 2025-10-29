Navegando la costa más bella del mundo a bordo del 'Expreso del Litoral'
El barco de la compañía Hurtigruten recorre algunos de los lugares más icónicos del norte de Noruega, entre los que destaca el estremecedor Cabo Norte
X. D.
Hay viajes que se viven al momento, y otros que se quedan grabados para siempre. Navegar con Hurtigruten por la costa de Noruega pertenece a esa segunda categoría. No es un simple viaje en barco, sino una travesía por los paisajes más puros y salvajes del norte de Europa, donde el mar, la montaña y la luz se funden en una misma emoción.
El 'Expreso del Litoral' recorre algunos de los lugares más icónicos del norte de Noruega: Kirkenes, el último puerto antes de la frontera rusa; Tromsø, la llamada Puerta del Ártico; las islas Lofoten, con sus montañas y pueblos de cuento; y Bergen, la capital de los fiordos, donde finaliza la travesía. En el camino, hay un punto que deja impronta en todos los viajeros: el Cabo Norte. Situado a 71º 10’ 21” de latitud, es un lugar que parece estar situado al límite del mundo. Desde el puerto de Honningsvåg parten las excursiones que conducen hasta su acantilado, donde el viento del Ártico sopla sin tregua y el océano se abre infinito.
A la caza de auroras
En invierno, el viaje se convierte en una aventura polar. Las auroras boreales iluminan el cielo con destellos verdes y violetas mientras el barco avanza por aguas heladas, bordeando acantilados y glaciares. Es tiempo de recorrer la tundra en moto de nieve o participar en la pesca del cangrejo real, una experiencia tan fría como deliciosa. En primavera y otoño, la naturaleza se transforma y los valles árticos se descubren en quad o en lancha, entre paisajes que cambian de color.
Y en verano, el sol de medianoche mantiene el cielo encendido día y noche, y la costa brilla bajo una luz suave y dorada que invita a navegar entre fiordos y avistar frailecilos en la reserva de Gjesværstappan.
A bordo, la vida transcurre sin prisa. Se pueden contemplar los paisajes desde las cubiertas o los jacuzzis exteriores, mientras en los restaurantes se sirven productos locales que reflejan la identidad de cada región. Desde hace más de 130 años, los barcos de Hurtigruten surcan este litoral transportando correo, pasajeros y recuerdos, y en el 'MS Nordnorge' el equipo de expedición invita a descubrir la naturaleza y la cultura noruegas a través de charlas y excursiones. Todo inspirado en el friluftsliv, el amor por la vida al aire libre que define la esencia del viaje.
Viajar con Hurtigruten significa participar en una tradición marítima única, una línea que ha unido durante más de un siglo a los pueblos de la costa. Pero también es una forma distinta de viajar: más consciente, más cercana a la tierra y al mar, más auténtica.
Una ocasión inmejorable para hacerse a la mar
Hurtigruten Spain ofrece el viaje 'El Expreso del Litoral - Rumbo Sur', entre Kirkenes y Bergen, con ofertas especiales para las salidas del 1 de noviembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
Son seis días de navegación desde 924 € por persona en cabina Polar interior, con pensión completa, acompañados por un equipo de expedición especializado.
Las reservas realizadas antes del 17 de noviembre cuentan con descuentos de hasta el 25 %.
