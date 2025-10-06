Sindbad: la ópera y la nueva esencia de Amouage se encuentran en la Royal Opera House Muscat

Omán, tierra de incienso, mirra y antiguas rutas comerciales, es también la cuna de una de las casas de perfumería más prestigiosas del mundo: Amouage. Fundada en 1983 en Mascate por la familia Albusaidi bajo el concepto de ser “El Regalo de los Reyes”, Amouage ha sabido convertir la tradición aromática de la península arábiga en un referente internacional de la alta perfumería.

Amouage y la Royal Opera House Muscat: una colaboración histórica

El próximo 3 de octubre de 2025, la Royal Opera House Muscat estrenará la ópera Sindbad: The Omani Sailor, una gran producción compuesta por Hisham Gabr, con libreto en árabe de Nader Salah El Din y coproducida con Müpa Budapest. Inspirada en uno de los legendarios viajes del navegante árabe, la obra celebra la riqueza cultural de Omán a través de la música, la escenografía y la tradición oral.

En este contexto, Amouage refuerza su papel como embajador cultural de Omán con la presentación de Sindbad: The Omani Sailor – The New Amouage Essence, una fragancia creada en homenaje a la ópera. Con notas de miel, té negro, mango y vainilla, infusionadas durante seis meses con chips de sándalo de décadas de antigüedad, la esencia encarna los temas de transformación, deseo y descubrimiento.

Amouage es una casa de perfumes de lujo fundada en Omán / Turismo de Omán

Como parte de este innovador concepto artístico, la fragancia será difundida sutilmente en el auditorio en momentos clave de la representación, permitiendo al público vivir la travesía de Sindbad no solo a través de la música y la puesta en escena, sino también mediante el poder del aroma. Esta propuesta multisensorial convierte la ópera en una experiencia cultural completamente inmersiva.

A partir del 3 de octubre de 2025, ediciones limitadas de Sindbad Essence de Parfum estarán disponibles en Omán en puntos selectos: las boutiques Amouage del Mall of Oman, la Manufactura y Centro de Visitantes, el Mandarin Oriental, el SABCO Centre, así como en la propia Royal Opera House Muscat.

El Amouage Visitor’s Centre: tradición y experiencia cultural en Omán

En Seeb, Mascate, la Manufactura y Centro de Visitantes permite a los viajeros conocer de cerca cada etapa de la creación de un perfume, desde la maceración de ingredientes hasta el embotellado y la presentación en sus icónicos frascos, elaborados artesanalmente. Además, el centro acoge exposiciones temporales y actividades que muestran la relación entre arte, cultura y tradición perfumista, todo en un entorno arquitectónico moderno con acentos locales, que combina innovación con la hospitalidad omaní.

Sobre Omán Situado en el sureste de la Península Arábiga, Omán cuenta con más de 3.000 kilómetros de costa a lo largo del mar Arábigo y mar de Omán. Su territorio presenta una gran diversidad de paisajes, desde desiertos y montañas hasta valles, wadis, playas y zonas tropicales en el sur del país. Esta diversidad natural se complementa con un legado histórico que incluye enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El país dispone de una red de infraestructuras turísticas en expansión, conectividad aérea internacional y una oferta hotelera que combina grandes marcas con alojamientos integrados en el entorno local.

