Lisboa: Elegancia y sabor
Entre la tradición y la modernidad
La capital portuguesa se convierte en un destino cosmopolita donde el pasado y la vanguardia conviven en total armonía
Lisboa siempre brilla. Cercana, acogedora y bien conectada con España, la capital portuguesa es una escapada perfecta en cualquier momento del año. Historia, cultura y gastronomía se entrelazan en una ciudad que no deja de seducir. Sus calles cuentan siglos de pasado. Su arquitectura muestra la huella del tiempo. Y su vida cultural late con fuerza entre museos, galerías y arte urbano. La cocina, rica y creativa, invita a descubrir sabores que mezclan tradición y modernidad.
Más allá de los tópicos, el tranvía, las siete colinas, los fados en Alfama, Lisboa se reinventa. La escena gastronómica gana adeptos. Los espacios de ocio y lifestyle marcan tendencia. La capital se ha convertido en un destino cosmopolita donde tradición y vanguardia conviven en armonía. En pleno centro, junto a la Avenida da Liberdade, se alza el Epic Sana Marquês Hotel. Un icono del lujo urbano. Habitaciones espaciosas, detalles cuidados y servicio impecable. Su Sayanna Wellness& Spa ofrece piscina de vitalidad, sauna y tratamientos de autor. Y en la azotea, el Sky Pool Lounge regala vistas panorámicas al Tajo. El lugar perfecto para un cóctel al atardecer.
En pleno centro se alza el Epic Sana Marquês Hotel, un icono del lujo urbano
La visita no estaría completa sin pasar por Belém. Cuna de los descubrimientos portugueses, con sus monumentos Patrimonio de la Humanidad y el aroma irresistible de los famosos pastéis. Allí mismo, a orillas del río, esta Sud Lisboa. Restaurante mediterráneo con música en vivo. Rooftop con piscina infinita. Y una panorámica única sobre el puente 25 de Abril y el Cristo Rei. En el Sud Lisboa, cada momento se convierte en una experiencia sensorial: sabores exquisitos, vistas únicas y un ambiente cosmopolita que refleja la Lisboa más actual y vibrante.
