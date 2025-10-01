El Nilo, a bordo del Acamar

El Nilo ha sido siempre la gran arteria de Egipto, el río que dio vida a la civilización faraónica y que hoy sigue siendo la mejor vía para descubrir sus tesoros y monumentos. Navegar entre Luxor y Asuán es como recorrer un museo al aire libre, entre paisajes que parecen detenidos en el tiempo y templos en los que aún se escuchan los ecos de antiguos sacerdotes y faraones.

La travesía comienza en Luxor, la antigua Tebas. Allí se levantan el templo de Amón de Karnak, con las grandiosas columnas de su sala hipóstila, y el templo de Luxor, que al anochecer se ilumina con una luz mágica, en la que se recorta la silueta de la Montaña Tebana. En la otra orilla del río nos espera el Valle de los Reyes, donde se enterraron faraones como Ramsés II, Seti I o Tutankamón, y el cercano Valle de las Reinas, con la tumba de Nefertari, una joya que cautiva con su delicada belleza.

El viaje concluye en Asuán, ciudad luminosa y tranquila, famosa por el templo de Isis en Philae, último reducto de la religión faraónica. Desde allí se divisa la gran presa y el lago Nasser, y, casi en la frontera con Sudán, se alzan los majestuosos templos de Abu Simbel, custodiados por los colosos de Ramsés II, que cada mañana saludan al sol con su tímida sonrisa.

Durante la ruta se visitan los templos de Edfu, dedicado a Horus, y KomOmbo, único por su doble dedicación a Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris, el dios halcón. Entre escala y escala, la navegación nos regala estampas inolvidables: aldeas de adobe, pescadores que saludan desde sus barcas, palmerales que escoltan las riberas del gran río y inolvidables atardeceres de oro y fuego.

En este contexto, el crucero Acamar destaca como uno de los mejores barcos que hoy en día navegan por las aguas del Nilo. Su diseño elegante y su ambiente acogedor se combinan con uno de sus grandes activos de la nave: el Acamar es un barco 100% accesible. Rampas, ascensores, elevadores que permiten acceder a todos los rincones del barco –incluida la cubierta– y cuatro habitaciones totalmente adaptadas permiten que cualquier persona pueda disfrutar del viaje sin barreras, algo prácticamente inexistente en el turismo fluvial egipcio.

Grandeza eterna

La gastronomía a bordo es otro de los grandes atractivos del Acamar: platos de la tradición local elaborados con mimo, junto a propuestas internacionales capaces de satisfacer a todos los gustos y paladares. Y, sobre todo, la tripulación: cercana, atenta y familiar, que logra que cada pasajero se sienta como en casa desde el primer momento.

Navegar de Luxor a Asuán (o a la inversa) a bordo del Acamar es, sin duda, una de las formas más placenteras –y accesibles– de descubrir la grandeza eterna del Nilo.