Melilla, modernismo frente al mar

Melilla es una de esas ciudades que parecen vivir a la sombra del mapa. Situada en la costa norte de África, frente al Mediterráneo, es un lugar donde confluyen la historia, la arquitectura y la diversidad cultural. Una urbe sorprendente que invita a perderse sin prisa, descubriendo a cada paso huellas de un pasado fascinante.

El corazón de la ciudad late en Melilla la Vieja, la imponente Ciudadela amurallada que fue conquistada por los Reyes Católicos en 1497. Conocida también como Rusadir en la Antigüedad, es un entramado de callejuelas, baluartes y miradores al mar. Entre sus rincones más singulares se encuentran las Cuevas del Conventico, refugio de la población durante los asedios del sultán, donde la historia se mezcla con la leyenda.

El corazón de la ciudad late en Melilla la Vieja / Cedida

Desde allí se alcanza el Fuerte de la Victoria, testigo de siglos de disputas, y se puede descender hasta el cementerio de Melilla, considerado uno de los más bellos de España por la serenidad de sus avenidas arboladas y la riqueza artística de sus panteones.

Otro hito inesperado es su plaza de toros, la única existente en el continente africano, que resume la peculiaridad de esta ciudad fronteriza.

Donde historia, arquitectura y diversidad confluyen a la orilla del Mediterráneo

Pero Melilla no vive solo de su pasado. A finales del siglo XIX se convirtió en un laboratorio del modernismo, con más de 800 edificios diseñados por Enrique Nieto, discípulo de Antoni Gaudí. Fachadas ondulantes, balcones de hierro forjado y motivos florales convierten un paseo por el centro en una auténtica lección de arte al aire libre.

Ese carácter abierto se refleja también en su mestizaje cultural: sinagogas, iglesias, mezquitas e incluso un templo hindú conviven en armonía, dando vida a una ciudad donde lo judío, lo cristiano, lo musulmán y lo hindú se entrelazan de forma natural. El Parque Hernández, con su diseño modernista, fuentes y grandes árboles, es otro pulmón verde imprescindible y uno de los jardines más bellos de España.

Joya por descubrir

Para completar la visita, nada mejor que perderse por el mercado, donde los aromas de especias recuerdan a Marruecos y los pescados frescos al sur de Andalucía. La gastronomía melillense combina ambos mundos: desde unas tapas con acento andaluz hasta un cuscús aromático o unas deliciosas pastelas de influencia magrebí.

Melilla sorprende porque no se parece a ninguna otra ciudad española. Es un cruce de caminos, un puente entre continentes y culturas, una joya olvidada que espera ser descubierta.