El lujo de navegar a vela en el Wind Surf de Windstar Cruises

Hay formas de viajar que invitan a detener el tiempo. Subirse al Wind Surf, el velero insignia de Windstar Cruises, es una de ellas. No se trata de un crucero convencional, de esos que atracan en puertos masificados con espectáculos a bordo y miles de pasajeros. Aquí la experiencia es otra: navegar a vela, dejar que el viento marque el rumbo y sentir que el mar es siempre parte del viaje.

Con sus cinco mástiles y casi 2.600 metros cuadrados de velas desplegadas, el Wind Surf es uno de los veleros más grandes del mundo. Acoge a tan solo 342 pasajeros con la atención dedicada de una tripulación que suma 210 profesionales, lo que garantiza cercanía, exclusividad y un ambiente íntimo. La diferencia se percibe desde el primer momento: el sonido del agua, el si lencio cuando las velas se abren, la sensación de viajar de una manera más natural.

El Wind Surf es un barco de lujo sin ostentación / Gil Stose

El Wind Surf es un barco de lujo sin ostentación. Durante el día, la vida fluye entre la piscina, las terrazas soleadas y el contacto directo con el mar. Por la noche, la atmósfera se transforma: música en vivo en los bares, un cóctel bajo las estrellas o una copa en la cubierta, donde la brisa nocturna es la mejor compañía. La gastronomía es otro de los grandes atractivos.

Su tamaño le permite fondear en islas de difícil acceso y explorar nuevos lugares

El Amphora ofrece cenas gurmet con platos de autor y selección de vinos. Veranda apuesta por desayunos y almuerzos relajados, con bufet y servicio a la carta, siempre frente al mar. Y en Candles Grill, la magia está en cenar al aire libre, entre parrillas de carne o pescado y un cielo iluminado por las estrellas. Todo ello acompañado de un servicio de room service durante 24 horas para quien prefiera la intimidad del camarote.

El barco también dispone de un spa con una amplia carta de tratamientos donde la calma se multiplica: masajes relajantes, rituales de bienestar y el lujo de regalarse tiempo.

El gran privilegio

El gran privilegio de un velero como el Wind Surf es su capacidad para acceder a puertos pequeños donde los grandes cruceros no llegan. Eso significa atracar en calas secretas, fondear en islas de difícil acceso o descubrir ciudades costeras con todo su encanto intacto. Este invierno, el barco navegará por el Mediterráneo y el Atlántico, con itinerarios que incluyen puertos exclusivos de Italia, España, Grecia o las Islas Canarias, siempre lejos de las rutas masificadas.

Navegar en el Wind Surf es entregarse al mar, dejar que el viento escriba el viaje y descubrir el mundo a otro ritmo.