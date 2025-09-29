Cruceros Australis celebra un aniversario con sabor a la Patagonia

La compañía Cruceros Australis ha celebrado este septiembre sus 35 años de vida trasladando un trocito de la Patagonia a Madrid, de la mano de una degustación gastronómica elaborada con los productos del mar que solo se encuentran en las aguas más australes, como el estrecho de Magallanes, el canal Beagle o el cabo de Hornos. “Celebramos que nuestra compañía lleva todos estos años surcando esta ruta protegida a la que solo se tiene acceso por nuestros dos barcos, el Ventus Australis o el Stella Australis, ya que no se puede ingresar ni por tierra ni por aire”, ha explicado Frederic Guillemard, gerente de Australis para Europa y Asia.

Los viajes son de cinco días y cuatro noches partiendo desde Punta Arenas (Chile) o Ushuaia (Argentina). Cada día se realizan descensos en lancha para desembarcar en los bosques nativos o para el avistamiento de pingüinos, flora y fauna y glaciares. “A nuestro viaje por la zona más virgen y desconocida de la Patagonia y Tierra del Fuego, se suma una experiencia de sabores de la mano de la cuidada cocina de a bordo y del maridaje con grandes vinos” añade Guillemard.

Productos australes

Precisamente esta es la experiencia que han querido recrear en la capital española de la mano del prestigioso chef peruano Emilio Peschiera, que asesora a Australia desde hace más de una década. Una oportunidad de degustar ingredientes procedentes de lugares increíbles, como la merluza austral o el mero de profundidad, que se pesca a 2.000 metros, o el famoso salmón ahumado proveniente de una de las aguas más prístinas del mundo.

Todos los platos elaborados con recetas propias de la zona, como el pastel de centolla o el cordero guisado y gelificado para luego servirlo como medallón. Respecto de la repostería se pudo apreciar un sabor típico y desconocido en esta parte del mundo: el ruibarbo, una planta de sabor agridulce propia de Patagonia. A ello se añadió el maridaje con grandes vinos chilenos.

De hecho, promover los productos de la región encaja con la línea de Australis en su apuesta por un ecoturismo que convierte el viaje no solo en una experiencia por la belleza de los paisajes sino también por la degustación de los productos locales.