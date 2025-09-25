Polonia y sus mercados de Navidad: una combinación de ensueño

A pesar de su atractivo turístico durante todo el año, la Navidad es una época dulce en Polonia. Son fechas en las que las preciosas plazas medievales se ven convertidas en mercadillos salidos del cuento de hadas más entrañable. Aunque la fiesta comienza antes, ya que es posible disfrutar, en la mayoría de las ciudades, desde mediados de noviembre de las celebraciones. Los festejos e iluminaciones suelen alargarse hasta el día de Reyes.

Las nuevas conexiones directas entre España y Polonia, desde diferentes puntos del país, son una excelente oportunidad para visitar un lugar donde la tradición navideña es tan espectacular. Espera al visitante una iluminación navideña inolvidable, además de actividades como paseos por Parques Nacionales, rutas para practicar esquí, centros de aguas geotermales (perfectos para entrar en calor en épocas de frío), además de una generosa agenda de eventos culturales y deportivos, los concursos de saltos de esquí o la carrera de esquí de fondo en Jakuszyce.

Gdańsk, el mejor Mercadillo Navideño de Europa 2025

Desde el 21 de noviembre hasta el 23 de diciembre será posible disfrutar del que ha sido galardonado como mejor Mercado Navideño de Europa de 2025; aunque las luces se encenderán el día 1 de diciembre, momento en el que todos los árboles de la ciudad iluminarán las calles, en un espectáculo de color simplemente inolvidable.

El casco antiguo, cuidadosamente reconstruido, es una de las paradas obligatorias, ya que sus miles de colores permiten deleitarse con la elegancia de las fachadas manieristas. Pero hay mucho más que luces y colores, ya los visitantes podrán, también, disfrutar de aperitivos típicos y regalos artesanales, mientras escuchan villancicos por las calles. Sin olvidar la presencia de las dos mascotas oficiales, el Señor y la Señora Orzechowski (Państwo Orzechowski), vestidos con uniformes inspirados en los soldados de Gdańsk del siglo XVIII.

La luz de la Navidad / Polonia Travel

Además, el mercadillo cuenta con los lemas #ShopConsciously o #BuyConsciously, impulsados por el Centro Nacional de Apoyo a la Agricultura (KOWR), que tiene como objetivo promover el consumo de productos de calidad con denominación de origen, entre los que destaca la marca “Producto Polaco”. De este modo, es posible degustar una cuidada selección de manjares polacos. Aunque también resulta obligatorio recomendar la cocina gourmet de la zona, con excelentes opciones para el visitante, como Arco by Paco Pérez, con una estrella Michelin, o Eliksir, con una estrella verde.

Y si todavía existen dudas sobre el atractivo de Gdańsk de cara al visitante, la ciudad también cuenta con otros atractivos turísticos, como su noria de 50 metros, la Puerta de Adviento, la Basílica de Santa María, el río Motława…

Pura magia en la capital

Varsovia suele comenzar con la iluminación navideña alrededor del Día de San Nicolás (6 de diciembre). Su imponente árbol de Navidad se sitúa en el centro del casco antiguo, delante del Castillo Real. Además, la ciudad contará, este año, con una instalación multimedia que permitirá viajar al pasado con decoraciones vintage, aprovechando las últimas tecnologías de energía verde e iluminación.

Casco Antiguo de Varsovia / Polonia Travel

La famosa estatua de la Sirenita se encuentra rodeada por una fantástica pista de hielo, en otro atractivo turístico de la zona; aunque si se desea pasear, la Ruta Real, que arranca en la plaza del Castillo, es una estupenda opción. En la ruta, los más pequeños podrán descubrir el estilo de vida de las personas más mayores, teniendo el recorrido como colofón el palacio de Wilanów y sus jardines reales.

Esculturas de hielo, belenes y gnomos

También existen otras opciones, dentro de Polonia, que se constituyen como fantásticos e ideales destinos vacacionales. En primer lugar, Poznán, con su inolvidable casco antiguo de estilo renacentista y sus casas burguesas llenas de color. Además, se trata de la ciudad que ejerce como sede del Festival Internacional de Esculturas de Hielo (del 12 al 14 de diciembre).

Si la Nochevieja ya es una celebración memorable, en Cracovia alcanza nuevas cotas, gracias a una programación plagada de actividades al aire libre y conciertos, que constituyen una forma diferente de despedir el año. La ciudad también cuenta con su famoso Concurso de Belenes, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Baños geotermales / Polonia Travel

Y aunque existan más opciones, el cierre lo protagoniza Breslavia, cuyo mercadillo se encuentra especialmente pensado para los más pequeños de la casa. Es toda una aventura buscar las famosas esculturas de gnomos repartidas por toda la ciudad, siendo todo un desafío encontrarlos a todos. Los atractivos para los infantes no terminan ahí, ya que también es posible maravillarse con Kolejkowo, una maqueta de casi mil metros, y con una recreación del mercadillo de la Plaza del Mercado elaborada con galletas, miel y jengibre.

La Navidad siempre es especial, pero en los mercados navideños de Polonia puede serlo aún más.