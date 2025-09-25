Un hotel marcadamente mediterráneo

Hablar del Hotel MIM Sitges es hacerlo de la silueta de la localidad que le da nombre, con la Iglesia de Sant Bartomeu y Santa Tecla coronando cualquier panorámica. Su ubicación, única y privilegiada, junto a la playa y en pleno centro histórico, permite a los huéspedes disfrutar de la costa y recorrer a pie monumentos emblemáticos como la ermita de Sant Sebastià, el Palau Maricel o el Museu del Cau Ferrat.

Propiedad de Leo Messi y gestionado por Majestic Hotel Group, el MIM Sitges se ha convertido en un referente de arquitectura sostenible. Fue el primer hotel en Europa en recibir la certificación LEED Platinum, otorgada por el US Green Building Council, gracias a un edificio construido con un 80 % de materiales reciclados y un diseño respetuoso con el entorno.

Junior Suite con vistas al mar en el Hotel MIM Sitges / Hotel MIM Sitges

El hotel dispone de 77 habitaciones, de las que cinco son Junior Suite y una Suite, así como de una espectacular terraza situada en la última planta del hotel. Con más de 400 m2 de superficie y vistas 360º sobre Sitges, el SKY Bar es un lugar privilegiado donde tomar un cóctel mientras se disfruta del ritmo de la música del DJ. La terraza, que se articula alrededor de una refrescante piscina, es el mejor lugar para contemplar la puesta del sol en Sitges.

Cocina de proximidad

La gastronomía del hotel se puede experimentar a través de una variada carta de tapas y cocktails en el SKY Bar, saboreando lo mejor de la cocina mediterránea en el restaurante LAND o degustando algún 'snack' o una copa en el Bar FLY del lobby. De los fogones del Hotel MIM Sitges emergen auténticos bocados de cocina mediterránea con toques internacionales en los que el producto de proximidad es el protagonista. Gracias a la cercanía de la lonja de Vilanova o de los huertos del Garraf, la materia prima exige desplegar sus sabores sin grandes cocciones. La sencillez y el gusto por el producto local de alta calidad está latente en todos los platos y platillos cocinados bajo la supervisión de Enrique López, chef del Hotel MIM Sitges. Además, la carta de bebidas incluye vinos de la D.O. Penedés y cervezas locales, enfatizando, una vez más, la importancia de los productos kilómetro 0.

Bienestar y spa de lujo

El MIM Spa ofrece un amplio circuito de hidroterapia, cabina de oxigenoterapia y una carta de tratamientos exclusivos. Además, las piscinas cuentan con un sistema de hidrólisis salina para la desinfección del agua que únicamente utiliza dos elementos naturales, no contaminantes y respetuosos con el medio ambiente, agua y sal, circunstancia que pone el acento, una vez más, en el carácter ecológico del hotel.

Finalmente, el Hotel MIM Sitges dispone de instalaciones ideales para la celebración tanto de eventos de empresa como de fiestas privadas. En este sentido, el hotel cuenta con 300 m2 panelables y repartidos en cuatro salas sostenibles, diáfanas e insonorizadas, completamente bañadas por luz natural, que se nutren de la tecnología más moderna.