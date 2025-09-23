El desayuno: energía y un recuerdo inolvidable

Pocas cosas definen mejor la experiencia en un hotel que el momento del desayuno. En Sercotel, la primera comida del día se convierte en un ritual. ¿Levantarse de la cama, tomar un café y salir pitando? Eso ya no se lleva. El desayuno es considerado por muchos como la comida más importante del día, y no es para menos. Esta primera ingesta de alimentos después de un largo periodo de ayuno nocturno no solo proporciona la energía necesaria para comenzar la jornada, sino que también juega un papel crucial en la salud y el bienestar general.

Desayunar adecuadamente ayuda a reponer las reservas de energía que el cuerpo ha utilizado durante la noche. Un desayuno nutritivo proporciona los nutrientes esenciales que el organismo necesita para funcionar correctamente. Y es que numerosos estudios han demostrado que desayunar bien mejora el rendimiento en cualquier actividad. Esto se debe a que un desayuno equilibrado mejora la concentración, la memoria y la capacidad de atención.

De hecho, aquellos que desayunan tienden a tener un mejor control del peso. Un desayuno saludable puede reducir la sensación de hambre a lo largo del día, lo que ayuda a evitar el consumo excesivo de calorías en las comidas posteriores. Además, desayunar también está relacionado con una mejor salud metabólica.

Las personas que incluyen un desayuno equilibrado en su dieta diaria tienen menos probabilidades de desarrollar problemas metabólicos. Esto se debe a que un desayuno nutritivo ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre.

Desayuno en Sercotel Hoteles. / Sercotel

Nutrientes esenciales

Un desayuno saludable debe incluir una combinación de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Aquí hay algunos componentes clave que no deben faltar:

-Carbohidratos complejos: opta por cereales integrales, avena o pan integral que proporcionan energía sostenida.

-Proteínas: incluye fuentes de proteínas como huevos, yogur o frutos secos que ayudan a mantener la saciedad.

-Grasas saludables: aguacate, aceite de oliva o frutos secos son excelentes opciones que aportan nutrientes esenciales.

-Frutas y verduras: aportan vitaminas, minerales y fibra, esenciales para una buena digestión.

Conscientes de que esta primera comida del día es fundamental, en Sercotel han marcado la diferencia y, según opinan sus huéspedes, se ha convertido en uno de los recuerdos más valiosos de su estancia y los usuarios lo valoran así, con una puntuación de 89,6 sobre 100, lo que supone 14 puntos por encima de la competencia. Para muchos viajeros, se convierte en un recuerdo que permanece incluso después del check-out.

Además, los desayunos de Sercotel ofrecen un abanico muy completo: panes artesanos, bollería, quesos y embutidos de calidad, fruta fresca, yogures y una selección de opciones calientes como huevos, bacon, tortillas o verduras a la brasa. También hay propuestas más internacionales como baked beans o bagels, así como un guiño premium con salmón ahumado y tartas de estilo americano. Sensibles a las alergias e intolerancias, Sercotel ha incorporado opciones sin gluten, sin lactosa, veganas, y también una propuesta especial para los más pequeños de la familia, que encuentran sabores dulces (cereales, donuts, fruta, etc.).

La clave para un desayuno saludable es la planificación, pero si no tienen tiempo, Sercotel les ofrece lo mejor en calidad y variedad. Porque salir en ayunas a la calle no es empezar bien el día.