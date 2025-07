El perfecto escenario musical y cultural

Carlos Vidal

Bastan no más de cinco minutos de paseo por esta preciosa localidad alpina para enamorarse completamente de ella. Repleta de edificios medievales y barrocos, con sus plazas y palacios señoriales, fue durante los siglos XVII y XVIII uno de los centros de poder más importantes de Europa. De ahí, que le deba gran parte de su belleza actual a esa época de esplendor artístico, religioso y cultural.

Salzburgo es arte y es historia, pero si una cosa está clara, es que Salzburgo es música. Gran parte de esa fama se la debe a los muchos acontecimientos musicales que se celebran cada año, como su famoso Salzburger Festspiele. Pero, por supuesto, también gracias a uno de sus habitantes más reconocidos mundialmente. En 1756 nacía aquí Wolfgang Amadeus Mozart, por eso su legado musical sigue siendo uno de los aspectos más destacados y celebrados de la historia de la ciudad. Y eso se nota. No hay que dejar de visitar su casa natal, en la comercial vía “Getreidegasse” y recorrer sus estancias originales para hacerse una idea de cómo vivía una familia burguesa en aquella época. Hoy, este museo es el más visitado de toda Austria.

Jardines de Mirabell. / G. Breitegger

Rincones de cine

Tampoco hay que olvidar que al recorrer las calles del casco antiguo se descubren rincones que sirvieron de escenario para muchas de las escenas de The Sound of Music, una película muy recordada - justo este año celebra su 60 aniversario - y conocida en España como Sonrisas y Lágrimas. Por ello, es imprescindible alquilar una bicicleta y pedalear por toda la ciudad al ritmo de su famosa canción Do Re Mi siguiendo los pasos de la familia Von Trapp. Un itinerario que permite recorrer los preciosos jardines barrocos de Mirabell, repletos de parterres y fuentes, pasar por la céntrica Residenzplatz, junto a su catedral barroca y el increíble complejo museístico DomQuartier, para finalizar en la parte más alta de la ciudad, en la fortaleza Hohensalzburg, la más grande y mejor conservada de Europa.

Pero no solo de música vive esta localidad austriaca. Otros planes que pueden complementar perfectamente una escapada de fin de semana incluyen la visita al palacio de Hellbrunn. Este espectacular recinto, construido en el siglo XVII, acogía la residencia de verano del príncipe arzobispo de Salzburgo. De estilo barroco y rodeado de jardines, aquí recibía y entretenía a sus invitados con grandes banquetes y unos divertidos juegos de agua que aún hoy siguen en funcionamiento. Y si hay otra visita que merece la pena, es conocer por qué la sal - incluida en el nombre de la ciudad, Salzburgo - jugó un papel tan importante en su historia.

Kapitelplatzel. / G. Breitegger

Para ello será necesario desplazarse hasta la cercana localidad de Hallein y visitar Salzwelten Hallein, una de las minas de sal más antiguas del mundo. Así, durante el recorrido, los visitantes pueden adentrarse en los túneles subterráneos, recorrer en tren sus estrechas galerías y aprender cómo los mineros extraían la sal.

Para finalizar, no hay que dejar de probar algunas de sus históricas cafeterías como Tomaselli o Schatz, comprar las famosas bolas de Mozart en Fürst, comer schnitzel y apfelstrudel con vistas en Stiegl-Keller o tomar cerveza como un auténtico austriaco en un antiguo convento de monjes agustinos, Augustiner Bräu Mülln.

Más información: www.salzburg.info

Concierto de verano del festival Salzburger Festspiele. / G. Breitegger