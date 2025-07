Palm Heights Hotel, el glamouroso estilo californiano conquista las Islas Caimán

Viajar hasta el paradisíaco archipiélago caribeño puede ser, sin duda, un excelente plan para disfrutar de una experiencia inolvidable. Pero si además, ese viaje incluye la estancia en el exclusivo Palm Heights, la aventura puede ser memorable. Y es que este sofisticado, resort de tan solo 52 suites - todas con vistas al mar - es uno de los más codiciados por estrellas y VIPs internacionales como Pamela Anderson, Chloë Sevigny, Emily Ratajkowski o Bella Hadid entre muchos otros. La culpa la tiene su fundadora y directora creativa, Gabriella Khalil, una de las interioristas más solicitadas de la Gran Manzana, capaz de convertir en oro cualquier proyecto sobre el que pone sus manos.

Palm Heights Hotel / Cedida

Frondosas palmeras, brisa caribeña, aguas turquesa, arena blanca, gente guapa y estilo, mucho estilo, es lo que promete Palm Heights al viajero que cruza medio mundo para relajarse en sus tumbonas de rayas blancas y amarillas. No en vano, este privilegiado enclave en Grand Cayman, se encuentra ubicado frente a una de las mejores playas del mundo, Seven Mile Beach, ofreciendo todo lo que un huésped exigente puede desear. Por ello se ha convertido además en uno de los hoteles más compartidos en redes sociales, y no es para menos. Su decoración retro, de aires setenteros, incluye piezas cuidadosamente seleccionadas por la propia Khalil entre las que se encuentran objetos únicos encontrados en anticuarios de París, exóticas piezas textiles traídas de sus viajes por África y Asia y mobiliario vintage que evoca el estilo glamouroso pero a la vez desenfadado de la Costa Oeste americana.

Su spa, Garden Club, rodeado de vegetación autóctona y que ofrece tratamientos inspirados en las tradiciones holísticas del Caribe, así como su famoso restaurante Tilles, donde se reinterpretan recetas de la cocina caribeña elaboradas con productos autóctonos, o los cócteles que preparan en el Coconut Club, junto a la piscina, son solo algunas excusas más para ir gestionando ya mismo una reserva.

Y es que en cada rincón de Palm Heights se nota la mano de Gabriella. De hecho, es precisamente esa esencia tan característica del establecimiento que, más allá de enamorar a estrellas de Hollywood, también ha sido capaz de llamar la atención de la, cada vez más prolífica, línea de decoración del gigante sueco de la moda rápida, H&M Home, que se ha inspirado en su ya icónica decoración para lanzar una colaboración tan deseada que casi se agota antes de salir a la venta.

Del Caribe a casa

Así H&M Home se ha aliado con la reputada interiorista neoyorkina para sacar a la venta 23 piezas decorativas únicas capaces de traer la sofisticada esencia de las Islas Caimán hasta el salón o la terraza de casa. Toallas de playa, albornoces, jarras y vasos de aire retro, portavelas de cerámica pulida, llamativos cojines a rayas, unas palas para presumir de estilo junto a la orilla del mar y hasta un backgammon perfecto para disfrutar de las tardes estivales. Un sueño de colección ideada para emular el lujo caribeño de Palm Heights desde la comodidad de casa.