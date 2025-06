Viena envía ‘El Danubio azul’ al cosmos por Strauss

Viena, majestuosa y melódica, es mucho más que un destino: es una experiencia que resuena en cada rincón de sus palacios imperiales, en el eco de sus salas de conciertos y en el latido de su historia viva. Este 2025, la capital austríaca se transforma en un escenario galáctico para celebrar una efeméride que va más allá del tiempo y el espacio: el bicentenario del nacimiento de Johann Strauss II, el eterno rey del vals. Y lo hace como solo Viena sabe hacerlo: con arte, con innovación y con una elegancia que roza lo cósmico.

Este año, Viena lanza su mensaje más universal con la iniciativa Waltz into Space, un proyecto pionero que une música y tecnología en un viaje sin retorno al cosmos.

Un vals y una sonda históricos, y la capital de Austria que sueña entre estrellas

El pasado 31 de mayo, el vals más emblemático de Strauss, El Danubio azul, fue interpretado en directo por la Orquesta Sinfónica de Viena bajo la batuta de Petr Popelka en el MAK, el Museo de Artes Aplicadas. Desde allí, la obra se envió a la estación de espacial DSA 2 de la Agencia Espacial Europea en Cebreros (Ávila), y se proyectó al universo, con destino a la legendaria sonda Voyager 1. La pieza que en 1977 quedó inexplicablemente fuera de los discos de oro de la NASA, encontrará ahora su sitio entre las estrellas.

65 producciones

Este evento no solo repara un error histórico, sino que reivindica a Viena como la capital cultural más vibrante del planeta. La ciudad celebra así el 200 aniversario de Strauss II con más de 65 producciones a lo largo de 250 días. Bajo el lema “King of Waltz Queen of Music.” la ciudad vuelve a demostrar que la música es su idioma nativo y que, en Viena, el arte nunca es pasado si no, es presente y futuro.

Más allá de esta hazaña espacial, Viena ofrece al viajero un tapiz cultural sin igual. Visitar el majestuoso Theatermuseum, que esta temporada alberga una exposición dedicada a Strauss.

Los amantes del arte encontrarán su paraíso entre las paredes del Kunsthistorisches Museum y el Naturhistorisches Museum, ubicados frente al Volksgarten. Estos templos del conocimiento y la belleza permiten un diálogo constante entre historia, ciencia y estética, tan característico de la ciudad imperial.

Mirar el cielo

Este año, más que nunca, Viena invita a mirar al cielo y escuchar. Porque tal vez, en algún lugar del cosmos, alguien empiece a bailar. Y todo habrá comenzado aquí, junto al Danubio.