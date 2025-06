The Dolder Grand, diálogo entre belleza y silencio

Hay hoteles donde uno duerme. Y otros donde uno despierta. En lo alto de Zúrich, The Dolder Grand no solo acoge: transforma. Con vistas al lago y a los Alpes, cada rincón abre una pausa, una pregunta, un espejo. Aquí, el arte clásico dialoga con la creación contemporánea; el lujo se entrelaza con la introspección; y el confort, con el riesgo de mirar hacia dentro.

Esa misma filosofía se encarna en su arquitectura. El edificio original, de 1899, nació como un retiro de lujo para la élite europea. Un siglo más tarde, Norman Foster se sumó al diálogo con un ala nueva que no borra el pasado, lo ilumina. La conversación entre lo antiguo y lo moderno no es decorativa ni anecdótica, sino parte esencial del relato del hotel. Y basta con cruzar el vestíbulo para empezar a sentirlo.

Arte que sacude Más de 120 obras de artistas como Juan Muñoz, Miquel Barceló, René Magritte, Niki de Saint Phalle o Keith Haring conviven con alfombras gruesas y suelos de mármol. Todas forman parte de la colección privada de Urs Schwarzenbach, propietario del hotel y apasionado del arte. Algunas se exhiben en las zonas comunes; otras te sorprenden en un pasillo solitario o junto a una piscina helada. No están ahí para decorar, sino para provocar. Sembradas como pistas, todas interpelan.

Quizá la más brutal sea Traveller, de Duane Hanson: un hombre agotado, sentado en el suelo mochila abierta y mirada perdida. Tan real que muchos lo saludan. No es una anécdota, es una tesis visual: en este hotel, el arte no adorna, atraviesa. Lo estético es emocional, y cada pieza abre una pregunta más que una respuesta.

Wellness con tensión narrativa Esa misma intensidad sensorial se traslada al spa, donde el bienestar no es una promesa superficial, sino una narrativa de contrastes. Desde una sala a -15 °C enfrentada a saunas ardientes, el recorrido es una coreografía de extremos: frío y calor, luz y sombra, tensión y alivio. La experiencia busca equilibrio, pero también sacudida. Porque no hay placer sin fricción, ni silencio sin haber atravesado antes el ruido interior.

Solo entonces aparece el tiempo. No como una sucesión de minutos, sino como una presencia espesa, latente. Como en La montaña mágica de Thomas Mann, este lugar no deja que las horas pasen sin más: las detiene, las observa. Aquí, la pausa no es descanso, sino transformación. Un paréntesis capaz de abrir espacios interiores que, fuera de estos muros, rara vez se alcanzan.

Cocina que se exhibe como arte La misma profundidad se manifiesta en la cocina, concebida aquí como una forma de pensamiento. Al frente está Heiko Nieder, chef de pocas palabras y mirada afilada, que lidera The Restaurant,

galardonado con dos estrellas Michelin. No tiene la calidez fácil del anfitrión: su presencia impone, como la de un artista que observa en silencio antes de intervenir.

Su cocina responde a la misma lógica exigente. Las combinaciones van del amazake japonés al mojo canario, del caviar a las fresas. La propuesta juega con texturas inusuales y orígenes dispares, pero mantiene precisión y equilibrio. Esa misma mirada se extiende al espacio: en The Restaurant conviven un Antoni Tàpies que remite al gesto, la materia y el vacío, y un Salvador Dalí que explora el movimiento a través de la danza.

Blooms: el videoarte comestible Si The Restaurant es un collage, Blooms es videoarte: más efímero, más anárquico, más imprevisible. Este espacio liderado por Robin Briner explora la cocina vegetariana y vegana con productos de huerto propio, algunos plantados por los propios huéspedes. El resultado: una experiencia inmersiva, orgánica, radicalmente contemporánea. Las mesas se reparten entre plantas, caminos de piedra y luz natural. Y lo que se sirve es, muchas veces, una sorpresa.

El edificio original, de 1899, nació como retiro de la alta sociedad

Y luego está el champán. No como lujo decorativo, sino como hilo conductor. Se asoma en salones, terrazas y habitaciones y tiene incluso su templo: una Krug Lounge con vistas al lago que convierte cada copa en una celebración inesperada. La burbuja, nacida del accidente y convertida en icono, se integra en el paisaje del hotel como un gesto de ligereza y un ritual que acompasa la experiencia.

El extra: un museo que completa el viaje Igual que el champán, el chocolate también es un error que cambió el mundo. En el Museo Lindt, a las afueras de la ciudad, descubrimos que el conchado —el proceso que da al chocolate su textura sedosa— fue fruto de un descuido. La visita comienza con una cascada de chocolate de nueve metros y avanza entre máquinas y fórmulas centenarias, revelando cómo el gusto también tiene su propia historia.

Y al final, llegan las preguntas que van más allá del placer: ¿cómo será el chocolate del futuro? ¿Puede una inteligencia artificial crear nuevas recetas? ¿Y si un día escasea el cacao? Interrogantes que, como en The Dolder Grand, no solo miran atrás, sino que invitan a cuestionarse qué es el gusto, cómo entendemos el tiempo y qué estamos dispuestos a imaginar. Porque ni el museo ni el hotel se conforman con ofrecer experiencias: abren, sobre todo, un espacio para pensar.