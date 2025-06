Explora los fiordos ocultos de la Patagonia con Australis

El de Australis no es un crucero en el sentido clásico. Es una expedición elegante y activa, una travesía única por una de las últimas geografías verdaderamente salvajes del planeta. Navegar por el Canal Beagle, el Estrecho de Magallanes o desembarcar, cuando la meteorología lo permite, en el Cabo de Hornos no es solo un logro geográfico: es una forma de sentirse parte del mundo natural, lejos del turismo masivo y cerca de lo esencial.

Una Patagonia viva, exigente y auténtica

Tierra del Fuego, el último umbral antes de la Antártida, es un territorio marcado por el viento, el hielo, el mar y el recuerdo silencioso de sus primeros habitantes, los yámanas. Este pueblo canoero supo adaptarse durante milenios a uno de los entornos más duros del planeta. Hoy, sus canales y refugios naturales conforman un mapa de emociones que Australis invita a explorar con respeto, curiosidad y espíritu aventurero. Hay excursiones de distinto nivel de dificultad, que permiten a los viajeros elegir entre caminatas más exigentes por terreno irregular o paseos suaves en la orilla de una playa virgen totalmente inhabitada. Las salidas se realizan en grupos reducidos, siempre acompañados por guías naturalistas de habla española, y están diseñadas para profundizar la experiencia sin alterar el equilibrio del entorno.

Faro Cabo de Hornos. / Australis

Alcanzar el vértice del mundo

Atravesar el Cabo de Hornos —cuando las condiciones lo permiten— es uno de los momentos más esperados del viaje y una conquista emocional. En tierra firme, un breve sendero lleva hasta el monumento al albatros, símbolo del alma de los marinos que han enfrentado estas aguas. Es un instante breve, azotado por el viento, pero inolvidable.

Pocos viajeros en el mundo tienen el privilegio de pisar este extremo austral, donde confluyen los océanos Atlántico y Pacífico. Una experiencia íntima, silenciosa y profundamente poderosa.

Una expedición con todo el confort

La aventura no está reñida con el confort. A bordo, Australis ofrece un espacio cuidado, cálido y sin estridencias. Camarotes exteriores con vistas abiertas al paisaje, gastronomía inspirada en productos del sur de Chile y Argentina, como el cordero patagónico o la centolla austral, y una carta de vinos que acompaña con sobriedad cada jornada. No hay espectáculos. Hay conversaciones. No hay tiendas. Hay charlas con expertos. No hay prisa. Hay tiempo para observar, para dejarse llevar. Y todo está incluido.

Vista interior del Ventus Australis. / Australis

El lujo de lo esencial

No hay conexión Wi‑Fi permanente. No hay ruidos artificiales. El lujo aquí es el silencio de un fiordo al amanecer. El crujido del hielo al desprenderse de una lengua glacial. La emoción de avistar una colonia de pingüinos en libertad. Australis no ofrece turismo, ofrece viaje. Uno que desafía los sentidos, estimula la mente y calma el alma. Porque navegar con Australis es, ante todo, una forma distinta de explorar el mundo.

Interpretar el paisaje: conocer para proteger Cada excursión es también una lección. Los guías no solo acompañan: explican, interpretan, conectan al viajero con la geografía, la fauna y la historia humana de estos canales australes. La cultura yámana, la formación de los glaciares, la adaptación de las especies… todo se entiende mejor cuando se pisa el terreno. Australis colabora con proyectos científicos y promueve un modelo de exploración responsable, con protocolos de bajo impacto y un compromiso firme con la conservación. Porque descubrir implica también cuidar.

Más información en: www.australis.com/es-es/