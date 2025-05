Un sabroso viaje con amigos para celebrar los 25 años de 'Destinos' y 'Gourmets'

La celebración más adecuada para el 25º aniversario ‘Destinos’ y ‘Gourmets’ no podía ser otra que emprender un viaje gastronómico junto a todos los amigos cosechados en este cuarto de siglo, aunque sin necesidad de traspasar ninguna frontera. Esto es lo que sucedió el lunes en la suntuosa sala Gran Via del hotel El Palace Barcelona, que reunió a más de 200 personas para festejar la trayectoria de estos dos suplementos, que buscan incidir en todo aquello que nos hace saborear la vida.

Una fiesta que fue posible también gracias a patrocinadores como Turismo de Tailandia, que se ha convertido en estos 25 años en un ejemplo de destino responsable, cada vez más centrado en el bienestar físico y emocional. O la aerolínea LEVEL, que conecta Barcelona con Estados Unidos, Argentina y Chile, y que sorteó entre los asistentes un viaje a Los Ángeles. También brillaron como colaboradores la naviera Hurtigruten, que recorre la costa noruega, y Ouigo, transporte oficial del evento y responsable de la banda sonora de la fiesta gracias a la aportación de la DJ Isa Rojas.

Albert Falcó y Anna Riera, directores de contenido de los suplementos Destinos y Gourmets de El Periódico, en la presentación de la fiesta del 25º aniversario. /

Viaje de sabores

La fiesta representó no solo un recorrido emocional por estos 25 años de viajes y recetas, sino también un trayecto físico a través de diversos sabores y aromas, que conectaron el Mediterráneo con el Atlántico; Catalunya con Suiza y Normandía. En este sentido, los asistentes pudieron degustar las conservas artesanas de la gallega La Brújula, sin conservantes ni aditivos, como la caballa ahumada con compota de melocotón y melocotón picante, la ‘xouba’ guisada o el mejillón en escabeche con su emulsión. También las anchoas con mantequilla ahumada de Rooftop Smokehouse, compañía barcelonesa especializada en el ahumado artesanal, combinado técnicas tradicionales e innovadoras.

El toque más glamuroso lo aportó el caviar de Real Caviar, importado de las zonas originarias de los esturiones, como Iran, Polonia y Bulgaria, y envasado en Barcelona. O las ostras Poget N*3 Normandie, cultivadas en las regiones francesas de Marennes-Oléron y Normandía, y que fueron servidas con salsa de kimchi. También procedente de aguas puras y frías, el pescado salvaje de Alaska demostró que la gestión responsable y sostenible de la pesca contribuye aún más a la calidad del producto. En la fiesta sirvieron unos ‘dumplings’ de abadejo salvaje by Yummy Dumplings o el salmón rojo salvaje ahumado con Ikura.

El recorrido gastronómico transitó asimismo por el jamón ibérico 100% bellota Fusión de Castro y González, el único en España que se seca un año en Guijuelo y dos en Cumbres Mayores (Huelva). Y por una selección de quesos suizos: Le Gruyère AOP, Emmentaler AOP, Tête de Moine AOP, elaborados diariamente con leche cruda procedente de vacas alimentadas con hierbas y pastos naturales. Y de postre, una vuelta a casa de la mano de Xocolata Jolonch y una selección de Torrons Vicens, con turrones tanto tradicionales como de la colección Sinergia, fruto de la colaboración con los chefs Albert Adrià, Jordi Roca, Quique Dacosta y Ángel León.

Todo ello acompañado por una bodega de altura: los vinos espumosos Gramona Imperial Brut 2018 y Gramona Innoble Brut Nature Cuvée 319, de Corpinnat; el blanco Gessamí 2024 y el rosado Mart 2024, de la DO Penedès; los blancos Raíces Godello 22 (DO Bierzo) y Raíces Albillo 23 (DO Castilla y León); y los tintos Las Pizarras Fabla #506 23 y Las Pizarras Viña Alarba 20, de la DO Calatayud. Y como culminación festiva, los cócteles de autor by Royal Bliss, muy acertadamente denominados ‘Destinos’ y ‘Gourmets’, que bien merecía un brindis.