Visitar Islandia a través de las recomendaciones de sus propios habitantes

No hay nada mejor para visitar un lugar que dejarse guiar por las recomendaciones de sus propios habitantes, lo que permite huir de los clichés y aproximarse con más rapidez a la auténtica esencia local. Por eso, la aerolínea islandesa Play ha pedido a tres de sus tripulantes que expliquen cuáles son sus visitas imprescindibles para conocer de verdad la isla del hielo y el fuego.

Gróa Sif Jóelsdóttir escoge sus cinco puntos clave de Islandia: las Tierras Altas, Thingvellir, la costa sur, Akureyri y los fiordos orientales. Para ella, conducir por la ruta Kjölur hasta Kerlingarfjöll, en las Tierras Altas, es como adentrarse en otro mundo, con grandes extensiones de arena, imponentes montañas y glaciares hasta donde alcanza la vista. En Thingvellir, historia y geología convergen, ya que es uno de los pocos lugares de la Tierra en los que se puede ver cómo se separan las placas tectónicas, ya que se encuentra en un valle entre dos placas.

La costa sur, tampoco se queda atrás: hogar de glaciares, playas de arena negra y verdes acantilados, ofrece un desfile sorprendente de contrastes de color y paisaje. Es una experiencia que no necesita carta de presentación. Y al norte de la isla, se encuentran algunas de las maravillas naturales de Islandia, como la cascada de Godafoss, el lago Myvatn, las formaciones de lava de Dimmuborgir y Dettifoss, la cascada más impresionante de Islandia. Finalmente, conduciendo por los fiordos orientales, los viajeros encontrarán pueblos con mucho encanto y parajes de ensueño. Y si tienen suerte, incluso podrán ver algún reno, avisa.

Otra forma de acercarse a un país es a través de sus mitos, e Islandia tiene de sobra. Tal y como remarca Sif Björnsdótir algunos son mentira, como que todos los islandeses creen en elfos y trolls, mientras que otros son verdad. Por ejemplo, tienen una página web que les ayuda a ver el grado de parentesco entre ellos, lo que resulta muy útil cuando empiezan a salir con alguien. También destaca la pasión por los helados: a los islandeses les gusta ir a tomar un helado haga el tiempo que haga, incluso en medio de una tormenta de nieve.

A través del estómago

Y, finalmente, no podía faltar su escena culinaria, focalizada en Reikiavik. A los islandeses les gusta ir a Sushi Social y Tapasbarinn para disfrutar de buena comida y de un ambiente distendido, y a Jómfrúin para tomar cerveza, snaps y smørrebrød. El último de los tripulantes de PLAY, Kristján Eldjárn Sveinsson, recomienda además sus restaurantes favoritos de la capital: The Fishmarket, The Grillmarket, The Fish Company y OTO. Y fuera de Reikiavik, Kristján se queda con Sjávarpakkhúsio, situado en un pueblecito llamado Stykkishólmur. Habrá que hacerle caso.