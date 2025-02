Cuatro claves para navegar en 2025 en el supercrucero Sun Princess

La familia de Princess Cruises, con una flota de 15 barcos de la categoría Premium, estrenó el año pasado el nuevo Sun Princess, de 175.500 toneladas y con capacidad para 4.300 huéspedes, convertido en la joya de la corona de la naviera por sus novedades y diseño. Este año 2025 no solo ofrecerá numerosas salidas desde Barcelona en rutas mediterráneas, sino que en otoño incorporará un nuevo ‘hermano’, el Star Princess, también de la clase Sphere. Sus diseños destacan por contar con el mayor número de balcones y terrazas de todos los barcos la naviera, idóneos para disfrutar tanto de sus recorridos por Europa como por el Caribe en invierno. Estas son las principales claves para descubrir y navegar en el Sun Princess:

1- El heredero de ‘Vacaciones en el mar’ es un barco sostenible e innovador.

El nuevo Sun Princess --que antaño había tenido dos predecesores mucho más pequeños con el mismo nombre-- es descendiente directo del famoso barco que popularizó este tipo de turismo (Pacific Princess) en la mítica serie 'Vacaciones en el mar. Pero marca también la revolución de la sostenibilidad que vive el sector. En este caso se trata del primero de su flota que apuesta por el GNL. Su tecnología reduce las emisiones de gases de efecto invernadero e incorpora diversos sistemas de recuperación de energía, como ya explicó en su presentación en Barcelona John Padgett, presidente de la naviera.

Atrio central del Sun Princess. / Princess Cruises

Pero además la tecnología preside la vida a bordo, facilitando reservas de actividades y consumos. El invento MedallionClass es exclusiva de Princess Cruises. Consiste en un dispositivo portátil del tamaño de una moneda de un euro que permite desde embarcar sin ningún contacto hasta localizar a los compañeros de viaje en cualquier lugar del barco. Además desbloquea automáticamente la puerta del camarote cuando uno se acerca lo suficiente y permite cargar cualquier consumo en tu cuenta (o autorizarlo si se dispone de paquetes especiales) sin necesidad de pasar ninguna tarjeta ni de intercambiar dinero. El medallón se entrega el día del embarque y se lleva siempre encima, colgado o como una pulsera.

2- Los nuevos paquetes de productos lo incluyen todo

Uno de los mejores reclamos para los cruceristas que prefieren los 'todo incluido' con servicios, gastronomía y bebidas, en lugar de abonar cada uno de los consumos son los paquetes Plus y Premier.

El Princess Plus, por 60 euros al día por persona incluye la experiencia de wife MedaillonNet en un dispositivo, el pack Plus de bebidas (con copas de hasta 15 dólares), dos postres Premium por día, dos clases dirigidas de fitness, la barra de zumos, propinas, dos cenas en restaurantes informales, el servicio OceanNow (uno pide donde quiera del barco y se lo llevarán a donde se encuentre) y el Room Service.

Un camarote con balcón. / PCruises

El Princess Premier es aún más amplio, por 90 dólares al día. El wifi abarca 4 dispositivos, las bebidas son de hasta 20 dólares, hay cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades y también los casuales, propinas, paquete de fotos (ilimitadas digitales y 3 impresas), incluye Princess Prizes – cada vez que uno abre su camarote, participa y puede ganar hasta un crucero--, helados premium ilimitados, clases de fitness ilimitadas, barra de zumos ilimitada, asientos reservados en el teatro (para ‘shows’ de producción), también la entrega OceanNow y el Room Service.

3- Más entretenimiento y gastronomía que nunca

El buque incorpora numerosas novedades, entre las que destaca The Dome, una innovadora estructura geodésica acristalada en la parte superior inspirada en las terrazas de Santorini. Durante el día, se ejerce de oasis interior y exterior con piscina, mientras que al caer la noche pasa a ser un epicentro de ocio y ambientazo, con 'shows' como las acrobacias del Cirque Éloize. De hecho, el entretenimiento pasa a ser otra gran apuesta de la compañía, que nunca había potenciado tanto las opciones de diversión a bordo, tanto en los espacios exteriores como en el despliegue de espectáculos. El Princess Arena es el teatro más avanzado tecnológicamente en el mar, según fuentes de Princess, y con producciones originales para todos los públicos.

Destaca también la Piazza central al incorporar un escenario retráctil, y el casino se ha convertido en el mayor de la compañía hasta la fecha. Para disfrutar de compras a bordo no falta un paseo de tiendas con más de 200 marcas representadas en el que ya es su mayor barco. Para quienes viajan en familia, la nave cuenta con un espacio con actividades diarias para menores de 8 años, otro para niños de 8 a 12 y otro (The Underground Teen Lounge) para adolescentes.

El espectacular The Dome en el barco / Princess Cruises

Como naviera del segmento Premium, uno de sus puntos fuertes y por el que es más reconocida es la gastronomía, que en este barco aglutina 30 restaurantes y bares con colaboradores destacados, y cada vez más experiencias culinarias. Desde un japonés a cargo de Makoto Okuwa (sushi creativo), al Spellbound by Magic Castle, que mezcla magia, cocina y mixología, pasando por un restaurante boutique con la vista más romántica (Love Britto) o The Butcher's Block by Dario (restaurante de especialidades del famoso carnicero Dario Cecchini), entre otros muchos, de pescados, italiano (Sabatini’s), la pizzería Alfredo’s y de otras especialidades (con suplemento), aparte del gran comedor principal de dos pisos Horizons sin cargo que incluye la tarifa del crucero.

También está incluido el super buffet The Eatery, para desayunos, comidas y cenas, con estaciones de todo tipo de elaboraciones, desde internacionales a temáticas.

La trattoria Sabatini's, el restaurante italiano del Sun Princess. / PCruises

En cuanto a bares, no faltan desde cervecerías como O’Malley’s Irish Pub a buenas opciones para un gran cóctel, como Crooners o Bellini’s Cocktail Bar. Más todas la barras centrales y las de las zonas de solárium, para hacer un brindis a cualquier hora.

4- Vuelven las rutas mediterráneas

Este 2025 el Sun Princess regresa con fuerza a España, con muchas salidas desde Barcelona en distintos itinerarios. A partir de abril y hasta agosto realiza rutas de 8 días desde la capital catalana hasta Roma (recalando en Gibraltar, Marsella, Génova y La Spezia); o de la misma duración finalizando en Nápoles. E incluso hasta octubre hay combinaciones de 15 días que prolongan el itinerario hasta Estambul o El Pireo (Atenas) con varias escalas en Grecia, o en la ruta más larga de 22 días incluso regresan a Barcelona, con la máxima comodidad para los pasajeros españoles. También hay itinerarios desde El Pireo o Civitavecchia (Roma) rumbo a España.

Los grandes cruceristas incluso podrán disfrutar de la ruta transatlántica que desde Barcelona partirá el 31 de octubre de regreso a EEUU, para afrontar la temporada de invierno en el Caribe, con salidas desde Fort Lauderdale (Miami).