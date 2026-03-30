Sinner se sobrepone a la lluvia en Miami y completa el 'Sunshine Double'

El italiano Jannik Sinner conquistó el Masters 1.000 de Miami y se convirtió en el primer tenista masculino en lograr el 'Sunshine Double' desde Roger Federer en 2017, después de derrotar al checo Jiri Lehecka en una final que permaneció casi una hora y media detenida por la lluvia.

Sinner, número 2 del mundo, se impuso a Lehecka por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos de partido, y alzó su séptimo Masters 1.000 en su carrera y su segundo Miami Open, tras el conseguido en 2024. La lluvia, como ocurrió hace un año en la final que el checo Jakub Mensik ganó a Novak Djokovic, volvió a ser protagonista, retrasando más de noventa minutos el inicio de la final, y posteriormente deteniéndola durante casi una hora y media al inicio del segundo set.

La espera, sin embargo, mereció la pena para el transalpino, que escribió su nombre en la historia al convertirse en el octavo tenista de la ATP en lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

Antes que él lo habían logrado Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016). Pero, a diferencia de ellos, Sinner lo ha hecho sin perder un solo set por el camino. Tampoco cedió ninguno en el Masters 1.000 de París del año pasado, y ya van 34 consecutivos en torneos de esta categoría.

Lehecka, debutante en finales Masters 1.000, tardó menos de quince minutos en comprobar lo caro que es ganar este tipo de torneos. En el tercer juego del partido perdió su saque por primera vez en el torneo, y en el siguiente al resto, Sinner le levantó tres bolas de 'break' seguidas con cinco saques que no recibieron respuesta. El italiano, que no perdió un punto con su primer saque en el set, estuvo cerca de rematar el parcial con 5-3 en el marcador desde el resto, pero no aprovechó dos bolas de set y lo finiquitó con su servicio.

La lluvia hace acto de presencia

La primera manga culminó con nubes negras sobre el Hard Rock Stadium, que iniciaron su descarga en el momento en que Sinner ganaba 15-30 al resto en el primer juego del segundo set. Casi una hora y media después, y bajo la atenta mirada desde la grada del exfutbolista Ronaldo, Lehecka remontó el juego, pero no el partido.

Sinner rozó la rotura con 1-1, cuando gozó de tres puntos de 'break' y una derecha paralela que parecía buena se fue a milímetros de la línea lateral, y de nuevo en el 2-2. Lehecka había mejorado tras el parón por la lluvia, pero errores puntuales en momentos clave le penalizaron a menudo, probablemente forzado a arriesgar para poner en apuros al italiano.

Así fue como el checo concedió la bola de 'break' que acabó con la final en el 4-4, tras una derecha larga en la que seguramente no hizo falta que apurara tanto. Sinner no le perdonó y luego con su servició firmó tres saques directos para coronarse campeón. El italiano estuvo implacable con su servicio, con el que sumó diez saques directos en el partido y se llevó un 92 % de los juegos disputados con su primer saque.

Sinner también contabilizó 21 ganadores y 19 errores no forzados, por 16 ganadores y 28 errores no forzados de Lehecka. Este triunfo convirtió al transalpino en el tercer tenista masculino en ganar tres Masters 1.000 consecutivos, junto a Djokovic y Rafael Nadal. La victoria, además, le acerca al número 1 del ranking de la ATP, puesto que perdió en favor de Carlos Alcaraz el pasado septiembre.

Sinner se encuentra a 1.190 puntos de distancia del español tras esta victoria, pero en la gira de tierra defiende 1.950 puntos, por 4.330 de Alcaraz, quien ganó Roland Garros, Montecarlo y Roma hace un año.