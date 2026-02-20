Feliciano López, extenista: "Madrid es una ciudad muy complicada para ser deportista profesional"

Feliciano López, actual director del Mutua Madrid Open, se sentó junto a Josep Pedrerol para hacer repaso de su carrera y de toda la actualidad del tenis, con el nombre de Carlos Alcaraz en el foco de la atención después de su triunfo en el Open de Australia.

Desde sus inicios hasta el final de su carrera habló el ya ex tenista toledano, que contó como pese a no partir de una família tenística, su padre le introdujo desde bien pequeño en el mundo del tenis, donde poco a poco se fue abriendo paso hasta acabar siendo uno de los grandes tenistas en España y uno de los grandes sacadores en la historia del tenis mundial.

De su Toledo natal hasta el CAR de Sant Cugat tuvo que viajar en su adolescencia para seguir con su carrera, donde dio el salto final. "Mi etapa formativa tuvo que ser en Barcelona y fue muy bien, pero me apetecía volver a Madrid y me consideraba suficientemente maduro tanto en el tenis como personalmente como para hacerlo" explica el toledano, que lanza un aviso al respecto de la capital española.

"Tenía claro que Madrid es una ciudad muy complicada para ser deportista profesional" asegura Feli. "He viajado mucho por todo el mundo y Madrid es de las ciudades que más vida nocturna tiene" prosigue ante un Pedrerol que remarca también la diferencia con Barcelona. "Ya sabes tú que en Barcelona no es así" afirma el presentador, ante la afirmación de un Feliciano que explica que en la capital catalana primero va el trabajo y después el ocio de jueves a domingo.

"Alcaraz se acordó de febrero"

Como no podía ser de otra forma, Feli habló sobre el nombre del momento, Carlos Alcaraz. El toledano, colaborador ahora en la cadena COPE, explicó que pese a todas las informaciones y todo el revuelo generado por la separación entre Ferrero y el tenista murciano, no duda en que ambos siguen teniendo una buena relación.

"Estoy seguro que Alcaraz se acordó de él tras el triunfo en Australia" expresó el toledano, que quiso dar portazo a las últimas críticas por la falta de mensajes entre ambos tras el título.

Más allá de las polémicas, Feliciano puso el foco en que pese al momento delicado que supuso la separación después de tantos años juntos, el murciano consiguiera lograr el gran objetivo que perseguía durante tanto tiempo, muestra del talento y de la calidad que atesora.