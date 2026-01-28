Las siglas 'M.B.H' escritas por Carlos Alcaraz en el Open de Australia tienen un significado que desconoces

Carlos Alcaraz continúa avanzando con autoridad en el Open de Australia, primer Grand Slam del año, y ya está en las semifinales.

Su nivel, brillante y contundente, ha puesto en valor el trabajo de su equipo en una temporada marcada por cambios importantes tras la salida de Juan Carlos Ferrero.

Pero más allá del tenis, el murciano ha dejado este martes un detalle que ha encendido las redes sociales: una dedicatoria en clave para su hermano Álvaro, cada vez más presente en su equipo.

Un guiño familiar

Tras derrotar a Alex de Miñaur sin conceder un solo set (7-5, 6-2, 6-1), Alcaraz se ha acercado a la cámara y ha escrito tres letras separadas por puntos: “M.B.H”.

Los seguidores no tardaron en descifrarlo: corresponden a “Método Blessed Hands”, o “Método de las Manos Bendecidas”, un mote viral que los internautas han atribuido a Álvaro Alcaraz, hermano mayor del tenista.

La teoría, convertida en meme, sostiene que la presencia de Álvaro y su forma de trabajar tienen un efecto casi “mágico” en el rendimiento de Carlitos.

Cuando ESPN le ha preguntado directamente si esa era la firma, Alcaraz ha sonreido y ha respondido con picardía: “Bueno, lo voy a dejar ahí, que se peleen entre ellos y que lo descubran”.

El papel creciente de Álvaro en el equipo

El propio Alcaraz ya había reconocido días antes, durante su rueda de prensa posterior a la tercera ronda del Open de Australia, el peso que su hermano está adquiriendo:

“Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional” ha afirmado el tenista español. “Me aporta muchas cosas positivas que necesito para rendir mejor". Finalmente ha añadido que su hermano "Conoce cómo funcionamos y sabe muchísimo de tenis.”

Álvaro comparte ahora protagonismo con Samu López y su presencia en el palco se ha convertido en un apoyo emocional y técnico clave para el número uno.

Un mensaje lúdico tras un triunfo histórico

La firma “M.B.H” del último partido ha contrastado con el tono más serio que Alcaraz mostró otros días antes, cuando dedicó un mensaje a las víctimas de los descarrilamientos de tren en Adamuz, España.

Esta vez, el murciano ha optado por un guiño cómplice hacia su comunidad digital, que ha convertido el “Método Blessed Hands” en un fenómeno humorístico.

Camino a su primera final en Melbourne

Con su victoria ante el australiano De Miñaur, Alcaraz alcanza por primera vez las semifinales del Open de Australia.

Su próximo reto es Alexander Zverev, en un duelo que podría llevarle a disputar la final del único Grand Slam que aún no ha jugado.

Mientras tanto, las redes siguen celebrando el gesto y el misterio de esas tres letras que ya forman parte del imaginario 'alcaracista': M.B.H., el sello de las “manos bendecidas” que acompañan al campeón.