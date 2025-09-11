El Canadá-Israel de la Copa Davis se celebrará a puerta cerrada por motivos de seguridad

La eliminatoria entre Canadá e Israel del Grupo I de la Copa Davis se disputará este fin de semana a puerta cerrada en suelo canadiense por motivos de seguridad y para evitar posibles interrupciones, informó el equipo norteamericano, en medio de interrupciones de otros acontecimientos deportivos por la presencia de atletas o equipos israelíes.

"Tennis Canada actuó ante la creciente preocupación por la seguridad. La información recibida de las autoridades locales y las agencias de seguridad nacional, sumada a las interrupciones observadas en otros acontecimientos recientes, tanto en Canadá como a nivel internacional, indicaba un riesgo de interrupción significativa de este evento", informa en un comunicado. La decisión fue tomada tras consultarlo con la Federación Internacional de Tenis, agregó el equipo canadiense.

Los argumentos de Canadá

El enfrentamiento, que comienza este viernes, se disputará en la localidad de Halifax, en la provincia oriental de Nueva Escocia, y su ganador accederá al clasificatorio para el Grupo Mundial de la Copa Davis. El director ejecutivo de Tennis Canada, Gavin Ziv, declaró en el comunicado que jugar a puerta cerrada "era la única manera de proteger a los participantes y preservar el evento".

Más de 400 personalidades canadienses, entre ellos los intelectuales Naomi Klein y Avi Lewis, así como periodistas deportivos, entrenadores, atletas y académicos, habían solicitaron en agosto que el país cancelase la eliminatoria contra Israel en septiembre por "el genocidio" en la Franja de Gaza.

Esta decisión se produce mientras otros eventos deportivos han sufrido interrupciones por la presencia de equipos o atletas israelíes en ellos, a modo de boicot por el papel de Israel en el conflicto en Gaza. La Vuelta a España de ciclismo se ha visto forzada a acortar varias etapas por protestas pro-Palestina durante su transcurso debido a la participación en la misma del equipo Israel Premier Tech. La escuadra israelí retiró posteriormente el nombre del país del maillot de sus ciclistas "para priorizar la seguridad", aunque eso no evitó que las protestas continúen.