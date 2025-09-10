La tenista Kalinskaya, ex de Sinner, revela que Holger Rune no paraba de escribirle y sacude el mundo del tenis: "Se lo tiene muy creído"

El mundo del tenis, con su epicentro de atención generalmente fijado en las épicas batallas por el número uno entre titanes como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes recientemente se disputaron la cima del ránking, a menudo olvida que, tras los focos y los trofeos de Grand Slam, existe una intrincada red de relaciones personales que, en ocasiones, capturan más titulares que los propios resultados deportivos. Este 2025, la vida amorosa y los entresijos sentimentales de las estrellas de la raqueta han eclipsado, momentáneamente, la intensidad de los duelos en la cancha. Desde la sonada ruptura de la pareja Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas, que dejó a sus seguidores en vilo, hasta los persistentes rumores que vinculan a la prometedora Emma Raducanu con el prodigioso Carlitos Alcaraz, el circuito se ha convertido en un hervidero de especulaciones y revelaciones. Sin embargo, ninguna ha resonado con tanta fuerza y ha generado tanto revuelo como la reciente declaración de la tenista rusa Anna Kalinskaya, actual número 31 del ranking WTA y reconocida expareja del carismático Jannik Sinner. Sus palabras no solo han desatado una ola de comentarios en la comunidad tenística, sino que también han puesto en el centro de la polémica al joven danés Holger Rune, uno de los talentos emergentes más prometedores, pero también más controvertidos, del circuito masculino.

La confesión que incendió las redes

Durante una franca y distendida conversación en el canal de YouTube First&Red, bajo la atenta mirada de la extenista Anna Chakvetadze, Anna Kalinskaya se adentró en el terreno pantanoso de su vida sentimental más allá de su mediática relación con Sinner. Con un tono que oscilaba entre la diversión y una velada crítica, la jugadora rusa desveló que el talentoso italiano no había sido el único en mostrar un interés romántico hacia ella. "Antes con más frecuencia. Ahora que soy mayor... no sé. Para algunos no hay posibilidad, no hace falta escribir", comentó Kalinskaya con una sonrisa, sugiriendo una madurez y un discernimiento que le permiten filtrar los acercamientos. Pero fue su siguiente revelación la que realmente capturó la atención de la audiencia y de los medios especializados: "Alguien me escribió como 10 veces y luego se rindió: Holger Rune", confesó sin tapujos. Esta declaración no solo confirmó los persistentes rumores sobre el comportamiento del danés en el circuito, sino que también añadió una capa de sarcasmo a la situación. Kalinskaya, sin dudarlo, lanzó una punzante crítica al joven tenista: "Le escribe a todo el mundo. Piensa demasiado en sí mismo. Quizá simplemente esté desesperado, pero no es el único", afirmó, pintando un retrato de Rune como un individuo con una autoestima quizás desproporcionada y una estrategia de "red de arrastre" en sus intentos de ligar. La repercusión de estas palabras fue inmediata, generando un debate sobre la ética de los coqueteos en el entorno profesional del deporte y la percepción pública de la arrogancia en jóvenes promesas.

🗣 "Holger Rune me escribió como 10 veces y luego se rindió. Le escribe a todo el mundo al parecer... Piensa demasiado en sí mismo, pero no es el único así."



Anna Kalinskaya 👀pic.twitter.com/pTnkeri8VI — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 9, 2025

El patrón de comportamiento de Rune

La confesión de Kalinskaya no es un incidente aislado, sino que se suma a un creciente coro de voces que han señalado un patrón de comportamiento similar por parte de Holger Rune. De hecho, la tenista rusa Veronika Kudermetova, también del circuito WTA, había compartido previamente una experiencia idéntica. Kudermetova reveló que Rune, quien actualmente mantiene una relación sentimental pública con la modelo Carolina Donzella, le había enviado numerosos mensajes con la intención de iniciar un acercamiento romántico. La respuesta de Kudermetova fue directa y contundente: "Le dije que soy demasiado mayor para él y que, si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy casada". Esta respuesta, que claramente indicaba una falta de reciprocidad y una evidente limitación en su estatus civil, fue, según Kudermetova, recibida con una disculpa por parte de Rune. Sin embargo, lo más llamativo de su relato fue el cambio drástico en la actitud del danés tras el rechazo: "Me respondió diciendo que lo sentía, y desde ese momento, ni me saluda cuando nos cruzamos por los torneos", añadió Kudermetova con una risa, poniendo de manifiesto la incomodidad generada y la posible falta de madurez de Rune para manejar el rechazo de manera elegante. Estas anécdotas conjuntas de Kalinskaya y Kudermetova pintan un cuadro de un Rune que, a pesar de su innegable talento en la cancha, parece tener un lado más torpe y quizás algo ingenuo en el ámbito de las relaciones interpersonales, o al menos, una persistencia que raya en lo insistente.

La reacción de Holger Rune: ¿desmentido o malentendido cultural?

Como era de esperarse, la bomba lanzada por Kalinskaya no tardó en llegar a oídos de Holger Rune, quien se apresuró a emitir una respuesta a través de sus propias redes sociales, intentando desmentir las acusaciones de cortejo romántico. Con un tono que buscaba ser desenfadado y minimizador, Rune respondió a las palabras de Kalinskaya con un lacónico y quizás algo desafiante: "Ja, ja, ja. Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario en una historia como una invitación a una cita. Si quiero tener una cita, la invito. No te preocupes". Esta réplica, aunque intentó desvirtuar la seriedad de las acusaciones, no hizo más que añadir una capa de complejidad al asunto. La excusa de las "diferencias culturales" fue interpretada por muchos como un intento de evadir la responsabilidad y de restar importancia a los sentimientos de Kalinskaya. La afirmación de que "si quiero tener una cita, la invito" sugiere una forma más directa de proceder, pero no necesariamente niega los intentos previos de acercamiento que Kalinskaya describió. La respuesta de Rune, en lugar de calmar las aguas, avivó el debate sobre la comunicación y la percepción en las interacciones entre hombres y mujeres en un entorno público y altamente escrutado como el del deporte profesional. Este episodio extradeportivo, sin duda, ha añadido una nueva dimensión a la figura de Holger Rune, recordándonos que las estrellas del tenis, más allá de sus raquetas y sus trofeos, son también individuos con sus propias complejidades, sus aciertos y sus errores, dentro y fuera de la cancha. La intimidad de los jugadores, aunque a menudo intenten mantenerla en privado, siempre encuentra la forma de salir a la luz y, en ocasiones, sacudir el mundo del tenis con revelaciones inesperadas.