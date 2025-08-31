Vídeo | Identificado el hombre que robó la gorra del tenista Kamil Majchrzak a un niño: es un multimillonario polaco

La segunda ronda del Abierto de Estados Unidos dejó una imagen que sorprendió a todos los presentes. El polaco Kamil Majchrzak tras protagonizar una vibrante victoria contra el ruso Kharen Kachanov, 9 del mundo, se puso a firmar autógrafos a los más pequeños y entre ellos estaba Brock, a quien le entregó su gorra. Sin embargo, antes de que él la pudiera coger, un hombre que estaba a su lado se la arrebató de las manos y la metió rápidamente en el bolso de su mujer.

En las cámaras pudo verse que Majchrzak ya había apartado su mirada y no se dio cuenta de lo que pasó realmente, ante los gestos de incomprensión y enfado del pequeño. Este momento ha generado mucha polémica en redes sociales, pero el tenista se ha encargado de que Brock tenga su regalo. "Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al chico. Gracias a Asics tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso. ¿Podéis ayudarme a encontrar al niño? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un DM", escribió en Instagram al acabar el partido.

Kamil Majchrzak se ha reunido con el niño y su familia y le ha dado una gorra firmada y otros regalos. "Hola mundo, ¡junto a Brock te deseamos un gran día!", ha publicado el tenista en redes sociales, donde ha compartido un vídeo junto a ellos. "Fue una reunión muy agradable. Quería conocer al chico Brock y a su familia y simplemente intentar arreglar las cosas para él", ha dicho en 'The Sun'.

Ahora se ha podido saber que quien le robó la gorra al niño no era un desconocido, sino Piotr Szczerek, el CEO de una de las empresas más importantes de Polonia. Los seguidores del tenis no lo han dudado y han inundado las redes sociales de comentarios como "rata" o "ladrón".