Los colores del Gran Premio de Tailandia

El ojo de la cámara. No hay ningún otro deporte tan espectacular y divertido como el motociclismo, no importa la categoría. Todas las carreras son vibrantes, emocionantes y, como ocurrió en la prueba de Moto3 del GP de Tailandia, incluso se deciden sobre la misma línea de meta donde el vencedor lo fue por tres milésimas, es decir, escasos centímetros. Aquí les dejamos una serie de imágenes preciosas de Alejandro Ceresuela, que siempre nos ayuda a ver las carreras desde otra perspectiva.

Preciosa imagen ¿verdad? de la KTM difuminada de Maverick Viñales, en Tailandia. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴El catalán Maverick Viñales venía de hacer, de la mano y/o acompañado del pentacampeón Jorge Lorenzo, una excelente pretemporada, estando entre los mejores tanto en Malasia como Tailandia, pero, en Buriram, falló estrepitosamente "porque no tenía nada, nada, de agarre en mi KTM". En esta preciosa imagen vemos la 'bala roja' de Viñales en la recta del trazado de Tailandia, en el debut mundialista.

Âlex Rins trata de sobrevivir con su Yamaha V4 en Burriam (Tailandia). / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 No hay nada peor en la vida (y en el deporte) que sentirte solo, que darte cuenta de formar parte de un proyecto sin sentido que, nada más nacer, ya ha demostrado ser fallido. Eso es lo que les está ocurriendo a los pilotos oficiales de Yamaha, Fabio Quartararo y Àlex Rins (en la foto), que saben, desde el primer día de carreras, que siempre, siempre, estarán en la cola del pelotón, pues su Yamaha V4 es un error absoluto.

Marc Márquez (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), peleando por la victoria el sábado. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Había muchas ganas de ver este pulso. Había muchas ganas de saber qué era capaz de hacer el joven Pedro Acosta (en segundo término, con su KTM, en esta apasionante imagen) cuando se enfrentase, en carreras, con Marc Márquez (Ducati). Y la verdad es que fue uno de los momentos más bellos del fin de semana de Buriram, estropeado por una decisión equivocada de los comisarios, que otorgaron el triunfo al 'tiburón de Mazarrón'.

Antes del GP, el mismo domingo, los equipos se divirtieron con una carrera de 'tuk tuks', los taxis de Bangkok. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 El popular taxi de Bangkok, un curioso taxi de tres ruedas, se convirtió en el vehículo ideal para que cada equipo de MotoGP y sus pilotos hiciesen auténticas animales por el trazado de Buriram, protagonizando equilibros, estravagancias y adelantamientos prohibidos, antes del Gran Premio de Tailandia. Fue una manera como otra cualquiera, la mejor, para bajar la tensión antes de subirse a sus auténticas motos de verdad.

Los jóvemes David Almansa (22) y Máximo Quiles (28) cruzaron la meta de Moto3 separados por tan solo tres milésimas. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Es posible, muy posible, bueno, es seguro, que los jóvenes David Almansa (22) y Máximo Quiles (28) vieran la carrera de MotoGP del sábado al 'sprint' cuando Marc Márquez y Pedro Acosta se jugaron la victoria en la última curva de Buriram. Pues bien, David y Máximo decidieron hacer el 'más difícil todavía' y alargaron el pulso hasta la misma línea de meta. Ganó Almansa, por centrímetros, bueno, exactamente por tres milésimas de segundo.

El murciano Pedro Acosta (KTM) salió líder, en solitario, del Mundial tras el GP de Tailandia. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Cierto, es el único joven de la parrilla de MotoGP que todavía no ha ganado un gran premio de la máxima categoría, pese a que este año ha empezado su tercera temporada entre los 'reyes'. Pero el nuevo 'tiburón de Mazarrón' y su rejuvenecida KTM completaron, el pasado fin de semana, uno de los mejores grandes premios de su vida. Ganó el sábado y acabó segundo el domingo. Ya no le falta nada para ganar su primer GP. Ya verán.

El casco de Marc Márquez (Ducati) estuvo asomando durante casi todo el fin de semana por detrás de Pedro Acosta (KTM). / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Mirases donde mirases siempre veías el casco de Marc Márquez. Si era en la prueba al 'sprint' del sábado, como muestra la foto, pegadito, siempre pegadito, a la KTM de Pedro Acosta y si mirabas la prueba del domingo, siempre persiguiendo el podio, que tuvo a su alcance en las seis últimas vueltas cuando empezó a recuperar posiciones, pero al estallar el neumático Michelin trasero de su Ducati se vio obligado a abandonar. Cero puntos.

Marc Márquez (Ducati) fue el primero en felicidad, el sábado, a Pedro Acosta (KTM) por su victoria. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Acababan de protagonizar el que, al final, sería el adelantamiento, el pulso, la batalla más hermoso del fin de semana tialandés y los dos decidieron que había que celebrarlo con un abrazo auténtico, enternecedor. Marc Márquez, de 33 años, fue el primero en felicitar a Pedro Acosta, de 21 años, en el 'corralito' de Buriram, sabedores ambos de que este año se puede repetir un montón de veces este hermoso duelo.

Un aficionado tailandés muestra un poster de su ídolo, el catañan Àlex Márquez (Ducati). / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Tailandia, Buriram, es un lugar graciosísimo y muy divertido para todo pero, especialmente, para contemplar su gran premio, en un trazado donde miles de aficionados, auténticos locos de las motos (Bangkok, la capital, tiene más de cuatro millones de motos en sus calles), viven con gran pasión, no importa qué piloto gane, el motociclismo. Y aqui tienen a un apasionado seguidor de Àlex Márquez, todo un subcampeón del mundo de MotoGP.

Noticias relacionadas

Buriram, Tailandia, ayuda a conseguir imágenes tan bellas como esta de Pedro Acosta. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Si te armas de paciencia, si te equipas contra el calor, misión sumamente difícil en Buriram, donde el sol pega fuerte, muy fuerte, sobre todo si debes estar horas y horas en la pista son protección alguna, el trazado tailandés te ofrece algunos rincones únicos para poder captar imágenes tan bellas como esta donde se puede observar al murciano Pedro Acosta, escondido en su KTM, a más de 300 kilómetros por hora en una de sus rectas.