Márquez lidera la presentación de Ducati con la sensación de estar renovado cara a la temporada 2027-2028

‘Campioni in Pista’. Cómo les gusta a los italianos el diseño, la imagen, el lujo bien entendido, la modernidad, ser distintos, ser originales. Nada que ver con la idea y la cultura de otros países. Aquí todo tiene que estar medido al máximo extremo. No se trata de la perfección, no, se trata de la vistosidad. Ellos quieren, sobre todo y por encima de todo, que todo sea guapo, guay, como dirían los jóvenes.

Y, ciertamente, la presentación del nuevo-viejo equipo Ducati Lenovo 2026, campeonísimo en todo (constructores, escuderías y piloto), que se está celebrando hoy, en la estación italiana de Madonna di Campiglio (Trentino), ya todo un lujo, está teniendo como columna vertebral lo bello, lo rojo, aunque un rojo distinto, un rojo de los años 60 como homenaje a los 100 años que la marca de Borgo Panigale cumple en este 2026 que acaba de comenzar.

Marc Márquez, hoy, en Madonna di Campiglio. / DUCATI LENOVO MEDIA

“Nadie, nadie, ama tanto las motos, la velocidad, ganar como nosotros, nadie, por eso celebramos los éxitos del pasado año con la idea, aunque sabemos que es duro, muy duro, pues todos empezamos con cero puntos, de repetirlos este año”, comentó Claudio Domenicali, Administrador Delegado de Ducati Corse, el equipo invencible de MotoGP. “Los 88 podios consecutivos conseguidos el año pasado, el título de constructores y pilotos, de la mano de nuestro Marc Márquez, nos obligan a trabajar más duro cada día y en ello estamos”.

Ni que decir tiene que Domenicali aprovechó el momento para hablar bien, extraordinariamente bien, de la ‘casa madre', es decir, de Audi, propiedad de Ducati. “Este año, Audi entrará en el difícil y competitivo mundo de la F-1 y esperemos que, aunque le costará mucho, acabemos también ganando en esa tan competitiva especialidad”, añadió el CEO de la firma italiana, antes de dar entrada, cada uno de ellos por pasillos distintos de la sala de actos de Trentino, a Marc Márquez y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

Marc Márquez ya señaló, el pasado 19 de diciembre, que estaba muy, muy, cerca de renovar por Ducati Lenovo. "Entre 1 y 10, estoy en el 8", dijo. Todo parece indicar que, en los próximos días, se anunciará el nuevo acuerdo, por dos años más (2027 y 2028) con la firma campeona de Borgo Panigale.

Márquez y Bagnaia subieron al escenario y descubrieron las nuevas Ducati ‘Desmosedici’ muy, muy, similares técnica y tecnológicamente a las del pasado curso, pues el gran cambio se producirá el año que viene con la reducción de potencia de los actuales 1.000cc a los 850cc, aunque, dicen, la velocidad seguirá siendo de 350 kilómetros por hora. Eso sí, con menos aerodinámica y menos ayudas al pilotaje.

Y, en ese sentido, los mejores pilotos y, sobre todo, los que posean las mejores manos, serán los más valorados y perseguidos. Todos, todos, los habitantes de la parrilla de MotoGP de este año terminan sus contratos al final de la presente campaña, así que, en cuanto empiece la competición, vamos a estar escuchando rumores, ofertas y negociaciones para ver quién renueva por su equipo actual o quien cambia de equipo o marca.

En ese sentido, El Periódico está en condiciones de asegurar que Marc Márquez tiene ya materialmente apalabrada su renovación, por dos temporadas (2027 y 2028), con su actual equipo, el Lenovo Ducati, aunque, de momento, no se sabe si con el mismo compañero de taller, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, que, el pasado año, vivió la peor temporada de su exitosa carrera deportiva. Es más, Massimo Rivola, jefe de Aprilia Racing Team, acaba de asegurar que el murciano Pedro Acosta será el sustituto de Bagnaia, en Ducati, la próxima temporada.

A punto para Tailandia

Así pues, la renovación de Marc Márquez por el equipo campeón, que se ha presentado hoy en Madonna di Campiglio, ya empezó a darse por confirmada el pasado 19 de diciembre cuando el propio Marc dijo, en una de las celebraciones de Ducati, que “del 1 al 10, estoy en un 8 de seguir en Ducati”. Es, pues, evidente que el campeonísimo ha decidido seguir su carrera vestido de rojo, el mejor color para tratar de conquistar su décimo título el año que su marca cumple 100 años.

“Estoy bien de mi hombro derecho, bueno, estoy mejorando día a día pero todavía debo mejorar más, en fuerza, para poder pilotar esta preciosa Ducati con posibilidades de ser competitivo”, comentó Márquez en su presentación de hoy. “El objetivo, por descontado, no es estar a tope, en Malasia, en el primer test de pretemporada sino listo para poder ganar o intentarlo en el primer GP de la temporada, en Tailandia, a finales de febrero”. Ni que decir tiene que a Marc, le encanta el nuevo diseño y los nuevos colores “siempre rojos”.