MotoGP
Jorge Martín se rompe la clavícula derecha al caerse en Motegi
El piloto español, vigente campeón del mundo de MotoGP, sufre una fractura con desplazamiento
EFE
El español Jorge Martín (Aprilia), vigente campeón universal de MotoGP, sufre una fractura de la clavícula derecha con desplazamiento tras la caída sufrida en la primera curva del GP de Japón de la categoría reina del Mundial de motociclismo.
Las radiografías a las que fue sometido en la clínica del circuito 'Mobility Resort Motegi' revelaron la lesión del piloto madrileño, que fue trasladado posteriormente al hospital de Dokkyo para ser sometido a nuevas pruebas.
Martín sufrió una aparatosa caída tras la salida de la prueba esprint de MotoGP junto a su compañero del equipo oficial de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, que provocó asimismo la salida de pista de varios pilotos más.
El actual campeón del mundo es vigésimo en la clasificación del presente campeonato después de no poder estrenarse hasta la cuarta prueba en Qatar por la lesión sufrida en pretemporada en Sepang y volver a ser baja por otra dura caída en el circuito de Lusail. Reapareció en Brno en el GP de República Checa. Desde entonces tenía como mejor puesto una cuarta plaza en el GP de Hungría.
