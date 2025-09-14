Márquez celebra 'a lo Messi' la victoria que (casi) le proporciona su 9º título

«È stato bello, molto bello». El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), uno de los grandes héroes del Gran Premio de San Marino pese a haber caído derrotado ante un arrollador, cómo no, Marc Márquez (Ducati), era el único que se mantenía en pie en el prepodio del circuito Marco Simoncelli, de Misano, mientras los hermanos de Cervera, más Marc que Àlex, retozaban por el suelo. «Acabados, cansadísimos, muertos», contaba al aire el ocho, ya casi nueve veces, campeón del mundo de motociclismo.

Antes, Marc se dio el gustazo, en casa de Valentino Rossi, allí donde el sábado disfrutaron de su caída en la prueba al ‘sprint’, de tener un gesto ‘messiánico’, sacándose su mono rojo y extendiéndolo, descolgándolo, desde la barandilla del podio, con el mismo estilo y determinación que la ‘Pulga’ mostró su camiseta a la grada del Santiago Bernabéu tras marcar, en 2017, el gol de la victoria (2-3) ante el Real Madrid a pase de Sergi Roberto. Tenía demasiadas ganas de mostrar su poder ante el pueblo amarillo.

Marc Márquez ha homenajeado, desde el podio de Misano, a Leo Messi, mostrando su mono como la 'Pulga' mostró su camiseta tras derrotar al Real Madrid con un gol de última hora. "Era vital para mí y para Ducati ganar en Misano como ganamos en Mugello".

Solo hubo en la carrera tres adelantamientos, vistosos, decisivos, los tres protagonizados por MM93: nada más salir, en las dos primeras curvas, a Fabio Quartararo y a Àlex; en la vuelta seis, a Bezz para pasar a ser líder incontestable). Pero fue muy, muy, entretenida y, sobre todo, tensa. Marc y Bezz protagonizaron dos carreras impresionantes. El italiano, tirando desde el inicio, y el catalán, remontando, superando al jefe de Aprilia y manteniendo el ritmo diabólico hasta la última vuelta.

Ahora, solo queda rematar la cuarta mejor temporada de su historia en Japón, tras el arranque brutal de 2013 (el novato más joven en ganar el título y romper todos los récords), 2014 y 2019, con victorias por doquier, en todas partes y de todas las maneras.

¿Alirón en Japón?

En Motegi, el mayor de Márquez solo tiene que sumar, entre las dos carreras, es decir, a lo largo de todo el fin de semana, tres puntos más que el Pistolas. «No será tan fácil, no, no, pero no me volveré loco. Aunque vamos a cantar y bailar juntos todos», contó Marc Márquez al bajar de ese podio donde homenajeó a Leo Messi.

«Siempre he dicho que Messi ha sido y es mi referente, tanto dentro como fuera de la pista», explicó el ocho veces campeón del mundo. «Leo solía hacer callar a la hinchada rival con clase, con victorias, siendo siempre un señor. Y es lo que he tratado de hacer yo hoy».

"Leo Messi ha sido un deportista que siempre me ha inspirado por su comportamiento como un señor tanto fuera como dentro del campo, y he pensado que no había manera más bonita de homenajearle que con esta victoria y ese gesto" Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y líder del Mundial de MotoGP

Márquez reconoció que las redes sociales le inspiraron el sábado por la noche, cuando estaba muy dolorido por su error al caerse cuando iba a ganar la carrera al sprint para arrancar ayer con más energía y determinación.

«Sí, sí, para Ducati y para mí ganar los dos grandes premios de Italia, en Mugello y Misano, era muy, muy, importante. Y esta mañana me levanté muy motivado. Recuerdo que cuando Àlex me vio y me dio los buenos días, me dijo: ‘¡Uf!, hoy me temo que va a ser que sí’. Y yo le respondí: ‘Pues sí, hoy voy con todo’. Era vital celebrar con Ducati y apuntalar el título».

El ganador de 11 de los 16 grandes premios disputados, el hombre récord en puntos (ya 512 por los 508 que sumó Jorge Martín el año pasado) y el vencedor de 99 grandes premios (puede celebrar su noveno título con el triunfo 100 de su carrera) elogió a Bezzecchi. «Completó una enorme carrera. No es fácil hacer 27 vueltas a Misano sin cometer un solo error. Yo me equivoqué el sábado en la carrera sprint y perdí, y él se fue en largo este domingo en la curva ocho y me permitió superarle. De lo contrario, no sé si hubiese sido capaz de pasarle, la verdad», continuó el ocho veces campeón del mundo.

Y, sí, Bezz aseguró haber hecho «la mejor carrera» de su vida y, por descontado, el mejor fin de semana: Pole position, victoria al sprint y segundo en el GP de casa «detrás del piloto más en forma y mejor del momento». «No puedo pedir más», sentenció.

Y, sí, ciertamente, la carrera, repito, con solo tres adelantamientos en cabeza, fue preciosa, tensa y vibrante.

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 puntos 20.898 segundos; 2. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 0.568 segundos; 3. Àlex Márquez (Ducati), a 7.734 segundos; 4. Franco Morbidelli (Ducati), a 10.379 segundos y 5. Franco Di Giannantonio (Ducati), a 11.330 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 512 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 330; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 237; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 229 y 5. Pedro ACOSTA (España), 188.