Márquez, el pillo de MotoGP, vuelve a ganar con el mismo truco de Tailandia

Veamos, no tiene ningún sentido ¿verdad? que algo que se llaman carreras, que algo que se decide a más de 350 kilómetros por hora, que un deporte en el que se juegan la vida y acarician el asfalto con la rodilla, el codo y, a veces, hasta el culo, de pronto, los pilotos, los campeones, los líderes de la carrera, aquel que está imponiendo su destreza, habilidad, determinación, coraje y velocidad se vea obligado a cortar gas, esperar a un colega, el primero que le pase, ponerse detrás de él durante tres vueltas y, cuando el neumático delantero adquiere la presión y la temperatura legal, apretar de nuevo, superarle y ganar con la misma facilidad con la que estaba ganando las cinco primeras vueltas.

Es un sinsentido, desde luego, pero es una norma de Michelin, que impone que los neumáticos estén a una determinada presión, de lo contrario te pueden sancionar, como le estuvo a punto de ocurrir a Marc Márquez (Ducati), que, hoy, en Brno, ante miles de aficionados, ganó su 11ª carrera al 'sprint' de las 12 que se han disputado: Tailandia, Agrentina, EEUU, Catar, Jerez, Francia, Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania y República Checa. MM93 se escapa en la clasificación del Mundial de pilotos, pues su hermano Àlex (Ducati), que tuvo hoy un despiste en la arrancada, acabó 17º y está ya a 95 puntos de Marc y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), con el mismo problema de presión de Marc, terminó 7º y está a 156 puntos del líder.

La carrera al 'sprint' de Brno no dejó de ser una broma. Marc Márquez, que dominaba a placer en el ecuador de la prueba, tuvo que frenarse, dejar que le pasase Acosta, calentar su neumático delantero detrás del 'tiburón' y, cuando ya estaba listo y legal, pasarle sin problemas y vencer. Esperpéntico todo.

La carrera fue, en cierta manera, una broma. La salida de Bagnaia y Márquez resultó impresionante y los dos compañeros del Ducati Lenovo lucharon ¡por fin! por la primera posición del pelotón, cosa que logró el ocho veces campeón del mundo en la cuarta curva. Y, a partir de ahí, Marc, que había dominado todos los entrenamientos, incluso la 'quali' hasta que se fue al suelo y cedió la 'pole' a Bagnaia, se fue escapando. Había que dar 10 vueltas al precioso Brno y Marc tenía ya más de un segundo sobre el segundo cuando su neumático delantero bajo tanto, tanto, la temperatura, que se convirtió en ilegal.

Fue entonces, de ahí lo de la broma de carrera, cuando Marc levantó su cuerpo, dejó de abrazar el depósito de su Ducati y, girándose hacia atrás, espero que llegase el fabuloso Pedro Acosta (KTM), que estaba haciendo, que hizo, una carrera espectacular (acabó, finalmente, segundo, pegadito a Marc), para dejarle pasar. El 'tiburón de Mazarrón' lideró tres vueltas con el permiso del mayor de los Márquez.

En esos giros, la rueda delantera de la 'Desmo' de Marc se puso a la temperatura correcta y, de pronto, en el panel de datos de la moto del catalán se iluminó una luz que le autorizaba a correr tanto como quisiera. Y, sí, Marc quiso correr mucho, tanto como en las cinco primeras vueltas, y, cómo no, volvió a convertirse en el rey de la parrilla, en el jefe de MotoGP y repitió el mismo triunfo que logró en 11 carreras al 'sprint', menos en Silverstone (Inglaterra), donde acabó segundo detrás del 'Pistolas', su hermano Àlex.

"Sabía que todo lo que había hecho, truco incluido, estaba dentro de la legalidad. Lo que he hecho hoy con Pedro, lo hice en Tailandia con mi hermano Àlex. Y, además, Ducati tiene un sistema y un dispositivo que nos facilita esta operación. Todo ha sido legal, todo" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo y líder del Mundial de MotoGP

"Estaba tranquilo, sabía que no me podían sancionar, pues en Ducati tenemos un estupendo sistema que nos ayuda a saber cuando el neumático está a punto o no", comentó Márquez al acabar el podio de la prueba al 'sprint'. "Y, sí, he tenido problemas como, supongo, han tenido muchos, me temo que también mi compañero 'Pecco' (Bagnaia), así que he decidido probar el truco de Tailandia, entonces con mi hermano Àlex, y hoy con Acosta, que, la verdad, ha hecho una excelente carrera".

Al margen de las sorpresas de Bagnaia y el menor de los Márquez, que han pinchado, por suerte, en la prueba al 'sprint', que es cuando se pueden ganar (y perder) menos puntos, hay que destacar la estupenda carrera, 97 días después de sufrir un tremendo accidente tremendo en Doha (Catar), del campeón Jorge Martín (Aprilia), que, en el arranque, resistió como un auténtico jabato chocar carenados con los mejores y, finalmente, terminó en una más que dignísima 11ª posición.

Clasificación de la 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), q9 minutos 05.883 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 0.798 segundos; 3. Enea Bastianini (KTM), a 1.324 segundos; 4. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 1.409 segundos y 5. Fabio Quartararo (Yamaha), a 2.292 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 356 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 261; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 200; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia, 142 y 5. Franco MORBIDELLI (Italia, 139.