Àlex Márquez: "Cuando peleas por el título, hay un sexto sentido que te salva de muchas"

Nadie se fija, pero tiene la misma sonrisa que su hermano. Nadie se fija, pero posee idéntica picardía, fuera y dentro de la pista. Àlex Márquez Alentá, de 29 años y bicampeón del mundo de motociclismo, prefiere no llamar la atención, pero empieza a ocupar ya un lugar destacado, no solo en la parrilla de MotoGP, no solo en el podio de la categoría reina, no solo en la clasificación donde se encuentran los mejores pilotos del mundo, sino también en el ‘paddock’, en la sala de prensa, en los eventos.

El ‘Pistolas’ camina con zapatos de gamuza para no hacer ruido, pero los medios ya empiezan a buscarle, le esperan ansiosos en la sala de prensa y, por descontado, a menudo se aprovechan de su discurso, siempre límpio, tranparente, claro, tremendamente sincero, para, no solo arrancar un atractivo titular, sino explicarles a sus lectores, oyentes o telespectadores aquello que no cuentan los demás pilotos, ni siquiera el pícaro de su hermano Marc.

Àlex Márquez y su Ducati, trazando una de las curvas rápidas de derechas de Brno. / GRESINI RACING TEAM

El pequeño de los Márquez Alentá tiene tanto atractivo que a nadie le extraña que mamá Roser, medio en broma medio en serio (ya les digo yo que es en serio), exija a su hijo mayor que le deje coronarse campeón. Es evidente que la preciosa y triunfal trayectoria de Àlex, campeón de Moto3 (2014) y Moto2 (2019) –solo él, Marc y Pedro Acosta atesoran los dos títulos en su escalada a MotoGP--, merece, no se sabe cuando, el colofón del título grande.

Casi campeón, casi

Es más, como les ocurrió a anteriores campeones como Joan Mir (2020), Fabio Quartararo (2021), ‘Pecco’ Bagnaia (2022 y 2023) y Jorge Martín (2024), Àlex se hubiese podido aprovechar este año de la ausencia y/o menor estado de forma de su hermano Marc. No digo que Mir, el ‘Diablo’, ‘Pecco’ y ‘Martinator’ no merecieran el título ¡por Dios, por supuesto que lo merecieron y se lo ganaron a pulso!, solo recuerdo que el ‘canibal’ estaba lesionado o en vías de recuperarse. Regresado el mejor del mundo, Àlex lo va a tener (casi) imposible. Esa es la diferencia respecto a los últimos monarcas.

Hay quien afirma que Àlex tiene muchas cosas de Marc ¡cómo no!, se pasan la vida juntos y todo se pega. Por ejemplo, protagonizar gestas (casi) únicas. Sin más, volver de una operación (“el índice izquierdo de Àlex sigue facturado, con un tornillo, pero roto”, cuenta Marc) y subirte al podio de Sachsenring o caerte a falta de cinco minutos de entrenamiento, estar fuera de la ‘quali’, robarle el ‘scooter’ a alguien en el carril paralelo de la pista, llegar volando al boxe, subirse a la segunda moto y meterte en la ‘quali’, dos segundos antes de caer la bandera a cuadros.

"Siempre que he estado peleando por algo importante, siempre que he trabajado con presión, he protagonizado las mejores carreras, obtenido los mayores éxitos. No sé, la adrenalina que te provoca estar arriba te permite, a veces, salir de todas. O casi todas" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

“Bueno”, explica Àlex a El Periódico, “esas cosas, cuando salen bien, molan cantidad, pero los pilotos las odiamos, no las buscamos aunque sean la puerta a una proeza. Ni las buscas, ni las quieres, ni son buenas pues dañas una moto y pierdes una oportunidad. Pero, sí, cuando das la campanada, mola”.

Marc dice que cuando uno pelea por cosas importantes y Àlex está persiguiendo su tercer título, el más importante, ante el mejor piloto de la historia (“podía haber retrasado un par de años su regreso triunfal, no, no, es broma, estoy muy contento por el estado de forma de Marc, mucho”), te sale todo, todo.

“Puede que sí, puede que Marc también tena razón en esto. Yo también creo que llevar una temporada tan buena, te permite afrontar los momentos críticos, de presión, con un puntito más de serenidad, de tranquilidad y equilibrio que, en otros momentos, te supondrían una presión superior”. Y es que Àlex ha ganado el GP de España, en Jerez, ¡menuda fiesta!, ha sido segundo en Tailandia, Argentina, EEUU, Aragón, Italia y Alemania, venciendo en la prueba al ‘sprint’ de Silverstone. Y es segundo a 83 puntos de su hermano y le lleva 64 puntos a ‘Pecco’ Bagnaia, tercero del Mundial.

Àlex Márquez inspecciona, el jueves, el nuevo asfalto de Brno, junto a dos miembros del equipo Gresini.ado d / GRESINI RACING TEAM

“Puede, sí, no hay duda de ello que estar arriba, peleando por el título, inquietando al líder, te da ese plus”, sigue contando el menor de los Márquez Alentá. “Ya me ha ocurrido antes, en otras categorías, mis mejores carreras, podios, victorias y hasta ‘salvadas’ se han producido cuando estaba peleando por algo grande, cuando lograba estar con los de delante. Tienes, creas, surge. hay como un sexto sentido que, de pronto, en los momentos de dificultad y agobio, se despierta, te echa una mano y te salva de muchas dificultades”.

El final soñado

Àlex tiene la sensación, como hermano, como piloto profesional, como componente privilegiado de la parrilla de MotoGP, como aficionado, como experto, como bicampeón, que es imposible, imposible, llegar a la altura de Marc. El ‘Pistolas’ sospecha, intuye, ¿sabe?, sí, sabe, que en cuanto se acerque a Marc, el ‘canibal’ meterá una marcha más y huirá de él, de ellos, de los otros.

De la misma manera que Àlex tiene la sensación de que ser campeón, estando como está su hermano, es (casi) imposible, el ‘paddock’ y sus 1.500 habitantes tienen la impresión de que ser el mejor, el campeón, de ‘los otros’, es una conquista que está a la altura de muy pocos, ni siquiera el tricampeón Bagnaia se acerca a ello. “Sería hermoso, claro que sí, que el Mundial acabase con los dos hermanos arriba del todo. Sería para que todos estuviésemos orgullosos, pues habríamos hecho, todos, un trabajo redondo, único”.