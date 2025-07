Aprilia-Martín, algo más que 'pelillos a la mar'

Sucedió en un pequeño mundo y me temo que, de ocurrir en un mundo superior, el escándalo hubiera sido mayúsculo. El Mundial de MotoGP es, sin duda, uno de los mayores espectáculos del mundo, tanto en directo como por TV, pues sus retransmisiones son, con muchísima diferencia, las mejores del mundo del deporte, con decenas y decenas de cámaras instaladas en motos y en cualquier rincón del escenario.

El escenario del conflicto no puede ser más esperpéntico, más inusual por más que, dicen, existen contratos que nadie entendería por lo que hace referencia al redactado y retorcidas cláusulas. El acuerdo entre la fábrica Aprilia, propiedad del poderosísimo grupo Piaggio italiano, y el piloto madrileño Jorge Martín se firmó justo después de que la firma Ducati descartara a ‘Matinator’ como compañero del italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, en el equipo oficial 2025-2026.

La historia de amor que, ahora, intenta reconstruir Martín, empezó ya con la imposición de una cláusula (poco importa su contenido, su redactado y las condiciones de ejecución) que dejaba libre al campeón del mundo en 2026, disputados los seis primeros grandes premios de esta temporada, si no estaba entre los seis primeros del Mundial de MotoGP.

Jorge Martín y Albert Valera, su representante, se enfrentaron a Aprilia, del poderoso grupo Piaggio, sin tener un 'plan B' y creyéndose que Honda acudiría a su rescate en cuanto anunciasen, por su cuenta, que estaban libres de cara a 2026, cosa que nunca ocurrió.

Pregunta, perdón, preguntas. ¿Cómo es posible que Aprilia aceptase una cláusula así? ¿No resulta un menosprecio absoluto a la fábrica italiana y su proyecto? ¿No significa una sospecha, por parte de ‘Martinator’, de que esa moto (igual) no servía? ¿Nadie, en Aprilia, pensó que Martín aceptaba correr con ellos porque estaba de paso hacia Honda? ¿Qué compromiso con su nueva marca demuestra el madrileño exigiendo esa cláusula “de lo contrario no firmo”?

Es evidente que ese matrimonio no podía empezar peor y puede, incluso, pese al acto de reconciliación de ayer, en Brno, que esa relación continúe teniendo muy mala pinta. No tiene aspecto de reconciliación, no. Se han devuelto los recuerdos de sus padres y hasta el anillo, pero ¿de verdad Aprilia puede confiar en un piloto que ha dicho, por activa y por pasiva, que la moto no sirve o en un manager que protagoniza una entrevista, en exclusiva, en DAZN, donde asegura contundentemente que su piloto está libre para 2026 y, por tanto, espera ofertas?

En beneficio propio

Cuando tú le preguntas a Aprilia cómo es posible que, en el mismo momento que Martín ejecuta la cláusula, en Le Mans, no decide prescindir de sus servicios, ganando imagen, prestigio y credibilidad frente a las otras fábricas e, incluso, en el seno del ‘paddock’ de MotoGP, la respuesta de la fábrica de Noale es “no lo hicimos porque era, precisamente, lo que quería Martín”. Es decir, volvemos al tuétano de la historia: se lo quedan aunque hable mal de ellos.

Martín insiste, sin un solo argumento a favor (o no los contó), que Aprilia y él saldrán más fuertes de este pulso. No sé yo. Ni siquiera sé si ha habido ganador en este pulso, pues todos, incluido el Mundial, han salido dañados de este inquietante espectáculo donde Aprilia se ha mantenido en sus treces y la pareja Martín-Valera hacen marcha atrás sin reconocer un solo error, una sola equivocación y diciendo que, en todo momento, han actuado pensando en el beneficio del piloto.

El madrileño Jorge Martín, ayer, en la conferencia de prensa de Brno, en la República Checa. / ALEJANDRO CERESUELA

Llegado a este punto, les recordaré que esta historia, la de creerse libres, poseedores de la verdad y vencedores, ya les ocurrió a Martín y Valera, cuando estaban convencidos de que serían escogidos por Ducati para dar el salto al equipo oficial y, al final, los ''rojos' ficharon a Marc Márquez.

Papá decía que no hay que empezar una guerra para perderla. Pese a que no lo reconocerán nunca, jamás (hubiese sido lindo que lo reconociesen los dos, Martín y Valera), lo cierto es que piloto y manager empezaron una guerra sin tener ‘plan B’, sin saber si tenían alguna posibilidad de ganarla. Jamás un piloto se puede creer más grande, más fuerte, que una fábrica. Son las fábricas las que sostienen el campeonato, no los pilotos.

Ellos dicen que sí, que la guerra la tenían ganada, que la cláusula era clarísima…a favor de ellos. OK, pues vayamos a un tribunal y que decida quién tiene razón. Ni fueron ni irán porque, tal vez, la posibilidad de perder y/o la posibilidad de que el caso quedase empantanado en la justicia interminable, podía dejar sin competir a ‘Martinator’ durante años. Por eso, sin duda, el prestigioso y carísimo bufete de abogados Garrigues, les recomendó que recularan e hiciesen las paces con Aprilia.

La derrota sufrida por Martín y Valera ante la firmeza de Aprilia recuerda, en cierta manera, lo ocurrido, hace un año, cuando ambos daban por seguro su salto al equipo oficial de Ducati y la firma de Borgo Panigale acabó escogiendo a Marc Márquez.

Insisto, empezaron una guerra difícil de ganar. Empezaron una guerra pensando lo que piensan en el fútbol de élite, que los campeones juegan donde quieren. Pensado, por descontado, que Honda, conocedora de esa cláusula, presumiblemente, ganadora, liberadora, iría en su auxilio. Y, sí, Honda estaba dispuesta a rescatar a Martín de las garras de Aprilia…pero cuando le mostrase la carta de libertad.

Nadie, absolutamente nadie, pone en duda lo mucho que ha sufrido Jorge Martín en los últimos 96 días. Nadie. Ni siquiera hacía falta que se emocionase ante todos nosotros, ayer, en Brno, para que confirmásemos, de nuevo, que es todo un campeón, un auténtico ‘pilotazo’, tal vez, en efecto, el que necesita Honda, la fábrica más gloriosa de la historia de MotoGP.

Fútbol es fútbol

Pero equivocaron las maneras, el estilo y, sobre todo, Valera se lanzó a la piscina, en Assen, cuando no había agua (“Martín es libre ¡ya mismo! de cara a 2026”), creyéndose, tal vez, Leo Messi o, peor aún, el mismísimo Jorge Mendes, el rey de los representantes. Valera pensó que, solo por decirlo, su muchacho cambiaría de marca en un abrir y cerrar de ojos.

Nadie, nadie, nadie acudió en auxilio de ‘Martinator’, en una clara demostración de que el caso no se ha resuelto con un gracioso y sencillo ‘pelillos a la mar’, expresión utilizada para celebrar una reconciliación, expresar que se ha superado un conflicto, olvidado un agravio o restablecido una amistad. La expresión, por cierto, tiene su origen en un juego infantil, que consistía en arrancarse un pelo de la cabeza y soplarlo, para que el viento se lo llevase hacia la mar.