Aprilia confía ciegamente en que Martín gane más de un GP este año

Brno, sede este fin de semana del Gran Premio de la República Checa, vivirá mañana, 96 días después de que el campeón del mundo de MotoGP, el madrileño Jorge Martín, se lesionase de gravedad en Catar, rompiéndose un montón de costillas y el escafoides izquierdo, un momento muy delicado e importante para el Mundial y, por descontado, para la carrera deportiva de ‘Martinator’, como es la reaparición del piloto madrileño a lomos de una Aprilia que llegó a odiar sin demasiado sentido, pues solo ha corrido 363 kilómetros sobre ella. “Estoy a 5.000 kilómetros de los demás”, llegó a reconocer el español en una entrevista en ‘La Gazzetta dello Sport’.

La nueva vida, la reaparición de Martín, arrancará con una conferencia de prensa en solitario en Brno. Y se supone que en ella explicará el motivo por el que ha decidido, tal y como anunció el diario ‘As’, el pasado fin de semana, quedarse en Aprilia y cumplir el contrato de dos años con la marca de Noale (Italia), que posee, según todos los expertos de MotoGP, la única moto capaz de competir, de tú a tú, con las invencibles Ducati ‘Desmosedici’.

No quedaba libre

Las explicaciones que deberá ofrecer Martín a preguntas de los periodistas serán, como poco, delicadas, muy delicadas, pues no hay que olvidar que, el sábado de Assen (Países Bajos), Albert Valera, representante del madrileño, anunció a bombo y platillo, en una entrevista en exclusiva con DAZN en medio del ‘paddock’, que “Jorge es libre de firmar con quien quiera de cara a 2026”. Y, no, no estaba libre, como se encargó de recordarle Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, organizadora del Mundial.

El madrileño Jorge Martín anunciará mañana, en una conferencia de prensa especial, en Brno, que cumplirá los dos años de contrato con la firma italiana Aprilia (2025 y 2026), al haberle sido imposible obtener la carta de libertad.

Martín, que trató de reconstruir el buen ambiente que reinaba en Aprilia acudiendo, el pasado 31 de mayo, a la fiesta anual de la factoría italiana, en Misano, se subió, el pasado miércoles a la RSGP25, que detesta, para empezar a ponerse en forma de cara a este fin de semana donde, sin duda, tratará de tomarse las cosas con calma, en su regreso a la competición. “Tengo muchas ganas de volver a subirme a la Aprilia, estoy muy contento de que, por fin, haya llegado este momento. Aprilia y yo tenemos mucho trabajo por delante, pues debemos acabar la temporada de una manera sólida”, ha señalado ‘Martinator’.

Una cosa está muy clara en el conflicto entre Martín y Aprilia. Tanto el campeón como su representante plantearon un pulso a la fábrica italiana que han perdido de forma ostentosa, sin que la marca italiana se haya movido ni un centímetro de su posición: el contrato es por dos años y debe cumplirse.

Aprilia confía en Jorge

Aprilia, vistos los excelentes resultados que está consiguiendo el italiano Marco Bezzecchi, está ciegamente convencida de que Martín acabará la temporada ganando más de un gran premio y, por supuesto, se subirá más de una y dos veces al podio en los 11 grandes premios (22 carreras) que quedan hasta finalizar la temporada. El grupo que lidera Massimo Rivola, jefe absoluto de Aprilia Racing, cree poseedor una moto ganadora y, sobre todo, confía en su campeón.

Jorge Martín, en Misano, en el test de la semana pasada con el equipo de pruebas de Aprilia. / APRILIA RACING TEAM

La prueba de que Aprilia sigue teniendo una fe ciega en Jorge Martín es que, tras los días maravillosos que el madrileño pasó en el test que hizo, la pasada semana, en Misano, donde el ambiente entre los componentes del equipo de pruebas, técnicos del departamento de competición de Noale y los hombres de confianza del español, los responsables de Noale han olvidado por completo el mal rollo que provocó, en su momento, el ultimátum lanzado por ‘Martinator’ y, mañana, recibirán, con la mejor de sus sonrisas, al campeón del mundo.

Por si alguien dudaba del interés, el cariño y, por descontado, la necesidad que Aprilia, pese al gran papel que está protagonizando ‘Bezz’ en este Mundial, tiene de Jorge Martín, El Periódico ha podido saber que, en su reciente visita al Gran Premio de Alemania, en Sachsenring, Valera mantuvo un encuentro cordial con Rivola en el que, incluso, empezaron a plantear la opción de que ‘Martinator’ siguiese con ellos dos años más (2027 y 2028), una vez concluida la temporada que viene.

En la charla que Albert Valera, representante de 'Martinator', y Massimo Rivola, jefe de Aprilia Racing, mantuvieron en Sachsenring, empezaron a dibujar la opción de que el campeón renueve dos años más (2027 y 2028) con la marca de Noale.

No se acordó absolutamente nada. Bueno, sí, seguir hablando. Rivola y Valera, insisto, charlaron amistosamente y, al final de la conversación, surgió el tema de estudiar una opción de continuidad, cosa que ambos consideran aún algo precipitado, pero, eso sí, no eludieron charlar durante unos minutos de esa posibilidad, que, repito, ahora se antoja remota pero que si, durante los próximos meses, se cumplen los ilusionantes pronósticos del 'staff' de Aprilia, podría tener mucho sentido a final de temporada.

Es evidente que ese gesto, el improvisado ofrecimiento por parte de Rivola y Aprilia para ampliar el contrato dos años más, demuestra que la predisposición de la firma italiana a seguir contando con los servicios de un ilusionante y velocísimo ‘Martinator’ siempre ha sido, en todo este conflicto, la prioridad más importante y algo a lo que nunca ha querido renunciar.

Recordemos que, en 2027, empieza una ‘nueva era’ en el Mundial de MotoGP, ya que las motos de la máxima categoría tendrán como principales características motores de menor cilindrada (serán de 850cc), bastante menos aerodinámica, se prohibirán los dispositivos de suspensión que facilitan el pilotaje, especialmente el sistema que permite bajar y subir la moto para ganar tracción y, además, el combustible será 100% sostenible.