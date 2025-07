Marc Márquez sigue sometiendo sin piedad al pelotón de MotoGP

Nadie se atrevió a decirlo cuando, a primerísima hora de la mañana, Marc Márquez Alentà, ya líder absoluto no solo de MotoGP, no solo del Mundial, también, sí, del equipo Ducati Lenovo y el chico de moda en la fábrica de Borgo Panigale (Italia), ocupando el trono de un devaluado tricampeón como Francesco 'Pecco' Bagnaia, entró en el taller del equipo rojo y se encontró con la sorpresa que le había preparado todo su escuadrón.

Marc corría, en Sachsenring, en Alemania, en su jardín donde, con el triunfo de hoy, suma ya 12 victorias a cual más espectacular y contundente, su gran premio número 200 en MotoGP. La sorpresa consistió en un pastel impresionante en el que, en lugar de 32 velas o 200 llamitas de fuego, había un inmenso 200 diseñado con una manga de nata blanca, blanquísima. Y Marc no paró de reírse, de soltar carcajadas y celebrar la efeméride con los suyos.

Digo que nadie, aunque lo pensase, se atrevió a abrir la boca en ese poblado taller rojo, pero fueron muchos los que pensaron que no había sido buena idea celebrar el 200 antes de que se corriese la carrera, que se apagase el semáforo y que MM93 contase con la posibilidad de, en efecto, añadir su victoria número 95 a sus 278 grandes premios (en total), sus 159 podios y sus impresionantes y ya inalcanzables para nadie 101 'poles positions'.

Marc Márquez celebró, en Alemania, su GP número 200 con otra doble exhibición y lleva ya cuatro fines de semana consecutivos consiguiendo el 'pleno al 37', ganando sábado y domingo: Aragón, Italia, Países Bajos y Alemania.

El 'paddock' es también muy futbolero y más, mucho más, los habitantes de los talleres de equipos italianos y españoles, que siempre están cruzando bromas entre ellos. Así que, en aquel tumulto del boxe rojo, sí hubo quien dijo "¡ojalá! esto no provoque la mala suerte que provoca en el finalista de la Champions cuando, al saltar al campo, toca y/o acaricia la 'orejona', el trofeo que premia al campeón de Europa".

Claro que cuando quien se come el pastel, antes de otra gesta, es un tal Marc Márquez Alentà, quien acaricia la gloria antes de hora, es el piloto más impresionante de la historia (los que no lo consideren aún están a tiempo de quedar convencidos en los próximos años), la mala suerte se reduce enormemente, pues el carisma, la determinación, el valor, el arrojo, la mentalidad y las manos del ocho veces campeón del mundo se encargan de desmentir tanta mala suerte.

Dicho y hecho. Pensado y borrado. Marc no da posibilidad alguna a la mala suerte. Es arrollador, está impresionante, se parece cada vez más al Marc de 2019 y hoy, en su jardín, ha ganado como ha querido, como hubiese ganado ayer de no haberse equivocado en la primera curva, peligrosísima, inquietante en Sachsenring. Marc salió, otra vez, impecable, trazó de forma magistral la primera curva de derechas y, como Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati), que acabarían cayéndose, empezaron a pelearse por ser segundo, el 'Caníbal' aprovechó esas primeras vueltas para huir, escaparse, volar.

Marc Márquez ha cumplido hoy su GP 200 en MotoGP y su hermano Àlex, el 100. / MGPTV

Márquez, que suma su cuarto fin de semana de sobresaliente, de matrícula de honor, de 'cum laude', al sumar el pleno de 37 puntos en cada una de las cuatro últimas las citas (Aragón, Italia, Países Bajos y Alemania), sumando la friolera 148 puntos en solo cuatro fines de semanas (totalizando seis puntos más de los que tiene el cuarto del Mundial, 'Diga), superaba por un segundo a 'Diga' en la sexta vuelta; por dos segundos, en la 12 y, luego, ya se fue, se fue, se fue, pues sus perseguidores se fueron cayendo en un intento de que él no se escapase.

Locura de puntos

El mayor de los Márquez llegó a Sachsenring con 68 puntos más que el 'Pistolas', se fue a dormir el sábado con 78 más y hoy regresará a Madrid con 83 más que se hermano Àlex, que fue el auténtico héroe del fin de semana pues, dos semanas después de ser operado de fractura en su índice izquierdo, acabó segundo, logrando los Márquez Alentá su quinto doblete del año: Tailandia, Argentina, Aragón, Italia y Alemania. Simplemente, impresionante.

Él Mundial atraviesa en el anillo de Sajonia el ecuador de la temporada y Marc Márquez conquista 344 puntos de los 407 en juego. Gana cómo quiere, cuándo quiere y de la manera que quiere. Ayer, en la carrera al 'sprint' con una remontada de vértigo y, hoy, con el doble de vueltas, escapándose desde el semáforo a la bandera a cuadros, ante 98.573 espectadores, récord en Alemania, que han disfrutado de lo lindo de su determinación y gran pilotaje.

"La salida ha sido perfecta, la primera vuelta ideal y he podido marcar mi ritmo durante las primeras 12 vueltas. Estoy, sin duda, en un gran momento de forma, en un momento de felicidad plena y hemos llegado al ecuador del campeonato líderes destacados, pero eso no significa mucho. Bueno, sí, significa que lo estamos haciendo muy bien". Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo y líder del Mundial de MotoGP

"Todo el mundo sabe que Sachsenring es un circuito muy especial para mí, mucho, donde no me importa que llueva aunque prefiero, como hoy, correr sobre seco", comentó al bajar del podio el campeón de Cervera (Lleida). "La salida ha sido perfecta, la primera vuelta ideal y he podido marcar mi ritmo durante las primeras 12 vueltas. Estoy, sin duda, en un gran momento de forma, en un momento de felicidad plena y hemos llegado al ecuador del campeonato líderes destacados, pero eso no significa mucho. Bueno, sí, significa que lo estamos haciendo muy bien, pero debemos seguir así de lo contrario no alcanzaremos nuestra meta, que es el título para Ducati".

Aún más líder

Mientras Àlex 'Pistolas' Márquez confesaba su felicidad por haberse subido al podio en un GP tan dañino y doloroso para él ("estoy feliz, aunque se han caído varios delante de mí") y felicitaba a su hermano "porque sigue intratable", Bagnaia no desaprovechó la ocasión, al entrar en la coqueta sala de prensa de Sachsenring, para decirle a Marc (no de forma amenazado ¡Dios le libre!) que, el próximo fin de semana, corren en Brno "un circuito con todas las curvas de derechas, no de izquierdas como aquí, que esas son las tuyas".

Clasificación GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 40 minutos 42.854 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 6.380 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 7.080 segundos; 4. Fabio Quartararo (Yamaha), a 18.738 segundos y 5. Fermín Aldeguer (Ducati), a18.916 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 344 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 261 puntos; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 197 puntos; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 142 y 5. Franco MORBIDELLI (Italia), 139 puntos.