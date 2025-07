Un voraz e insaciable Marc Márquez suma su 16º triunfo en 21 carreras

Puede explicarse desde un montón de perspectivas. Puede verse desde el punto de vista de aquel campeón que sufrió la terrible caída de Jerez-2020, que interrumpió una de las rachas más impresionantes de la historia del 'motorsport', hasta el reto, asumido con todas las consecuencias, de viajar a la clínica Mayo de Rochester (EEUU) para que le reconstruyeran su húmero derecho y para volver a empezar.

O puede verse desde el lado de aquel niño que, ya cuando corría en los kartings y en los aparcamientos de las grandes superficies mientras mamá Roser Alentá preparaba macarrones, en su pequeña caravana, para todos los colegas de la parrilla, soñaba con ser, algún día, no piloto sino campeón del mundo.

O también puede observarse desde el punto de vista del deportista, del campeón, del atleta de élite que no quiere poner punto final a su brillantísima carrera, interrumpida, de golpe, por un accidente, por la mala suerte y un precipitado regreso, aspirando a volver a ganar, volver a demostrarse que puede ser el de antes y, cómo no, volver a hacer disfrutar a los suyos. "Yo corro para la gente", suele decir con la boca pequeña Marc Márquez Alentá, que, hoy, en un lluvioso Sachsenring, en una pista que parecía un espejo, ha ganado la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Alemania, portagonizando una de sus remontadas históricas, en su trazado preferido. De nuevo, único.

El piloto total

No hay grandes celebraciones el sábado, total fueron 15 vueltas al pequeño karting alemán de 3.760 metros y, por tanto, aunque la felicidad se reflejó, de nuevo, en su rostro, el 'canibal' prefiere guardarse toda la fiesta para mañana, domingo, el día de la verdad. Pese a todo y después de soportar el marcaje del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) el viernes y, en la 'quali' de hoy, cuando logró su 'pole position' número 101, la cercanía del francés Johann Zarco (Honda), Márquez, ganador de 11 grandes premios en Alemania, no quiso sorpresas y decidió dominar la carrera desde el inicio.

A todas las virtudes que atesora MM93, hay que añadir que cualquier escenario es ideal para él. No solo se muestra (casi) invencible en seco, no solo disfruta cuando todo cambia, cuando chispea, cuando la pista tiene charcos de agua o humedad, cuando se cambia la moto seca por la de mojado o cuando llueve como hoy en las montañas de Sachsenring, el mayor de los Márquez vuela sobre seco y surfea sobre mojado.

Marc Márquez celebra, hoy, en Sachsenring (Alemania), su 'pole position' número 101 en el Mundial. / ALEJANDRO CERESUELA

La victoria de esta tarde en Alemania es la número 16 en 11 grandes premios (16 triunfos de 21 posibles), es la décima medalla al 'sprint' que se cuelga (Tailandia, Argentina, Estados Unidos, Catar, Jerez, Le Mans, Aragón, Italia, Assen y Sachsenring), a lo que hay que sumar sus seis primeros puestos en los grandes premios, en domingo, de Buriram, Termas de Río Hondo, Doha, Motorland, Mugello y Assen. Y, claro, ya tiene 319 puntos, 78 más que su principal adversario y perseguidor, su hermano Àlex, que, hoy, herido consiguió acabar octavo.

Cuentan y es cierto, que el ingeniero italiano Gigi Dall'Igna, cerebro, creador y tutor de la tremenda e invencible Ducati 'Desmosedici', ausente en Sachsenring (hoy cumple 59 años), llama cada día a Marc y, desde el jueves, le recuerda que "solo tienes que ir con cuidado en la curva 11, en el resto del circuito te dejo hacer lo que quieras". La curva 11 de Sachsenring es una curva que casi no es curva, es en bajada, velocísima y es de derechas después de varias de izquierdas, por eso hay que ir con tiento, porque el lado derecho de los neumáticos no está tan caliente como el izquierdo. Y Marc, al menos hoy, le ha hecho caso. Impecable en las 15 vueltas.

Marc Márquez cruzó la línea de meta en quinta posición tras la primera vuelta y superó, en el último giro, sobre una pista cristalina, resbaladiza, mojada, como un espejo, al italiano Marco Bezzecchi, líder de Aprilia, la moto que no quiere el campeón Jorge Martín.

Marc ha ganado hoy 'a lo Marc', cometiendo un error infantil, pero habitual en las salidas, al tener que abrirse demasiado (se fue largo, muy largo, al trazar la primera curva de derechas, a la que llegó líder pero muy precipitado) y no tuvo más remedio, no solo de ceder la cabeza, el liderato del pelotón, sino hasta cuatro posiciones, viéndose obligado a pasar en quinta posición y lejos, muy lejos, del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), a quien perseguían Franco Morbidelli (Ducati), que se caería enseguida, Fabio Quartararo (Yamaha) y Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Así que tocaba remontar, pero en su circuito preferido, en su jardín, reverdecido, mojado por la lluvia. Y así lo hizo el campeonísimo en una carrera de solo 15 vueltas, en la que fue superando, uno a uno, a todos sus rivales. A falta de siete vueltas, cuando ya peleaba con el 'Diablo' por la segunda plaza, cuando acababa de superarle, la moto trató de provocar un vuelo suyo, un aterrizaje sin ruedas, pero el 'canibal' protagonizó una de sus salvadas y, no solo se mantuvo sobre la Ducati, sino que se acercó aún más a 'Bezz'.

Y así empezó la última vuelta, que la inicio, superando al italiano de Aprilia al final de recta, en una apurada de frenada bestial ¡sobre mojado!, en el mismo punto donde, 14 giros antes, 300 metros después de apagarse el semáforo, se coló y perdió la primera posición. 'Bezz' trató de resistirse pero, sabedor de que Marc surfeando sobre la pista, comiéndose su ventaja décima a décima, se conformó con la segunda plaza, enorme para el equipo Aprilia, que vuelve a demostrar al campeón Jorge Martín que hace bien en mantenerse en el equipo de Noale pues esa moto es, sin duda, con mucha diferencia, la segunda mejor de la parrilla de MotoGP.

Ya solo queda contar los grandes premios que restan, que no son muchos, para que el 'canibal', como llaman a Marc en Italia, conquiste su noveno título mundial e iguale a cetros con el mítico Valentino Rossi.

"El error en la primera curva me ha complicado la misión, desde luego", comentó Márquez ante el micrófono de MGPTV. "Tras ese despiste, he decidido calmarme, que no conformarme. A las tres vueltas, ya me sentía mejor, he resistido el acoso de Pedro (Acosta) y me he lanzado a por los de delante y, pasito a pasito, he llegado hasta 'Bezz' y, una vez allí, aunque solo faltaban dos vueltas, me ha resultado, lo siento, imposible no buscar la victoria, pese a que Marco ha hecho una carrera impecable".

El mayor de los Márquez Alentá, que ya aventaja a su hermano Àlex, octavo hoy pese a su índice recién operado, por 78 puntos, es decir, dos grandes premios (74 puntos), supera al tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia por ¡138 puntos! Y, sí, el título está cada vez más sentenciado. Por cierto, esta es la victoria nº 25 consecutiva de Ducati en las carreras al 'sprint', el último vencedor 'no ducatista' fue Aleix Espargaró y su Aprilia, en Barcelona-2024.

Carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 22 minutos 25.747 segundos; 2. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 0.938 segundos; 3. Fabio Quartararo (Yamaha), a 4.361 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 4.683 segundos y 5. Jack Miller (Yamaha), a 9.405 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 319 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 241; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 181; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 142 y 5. Franco MORBIDELLI (Italia), 139.