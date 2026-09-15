Fútbol internacional
Messi tendrá su 'último tango' con Argentina en un amistoso contra Benín en Buenos Aires
El astro de la albiceleste será convocado por Lionel Scaloni, tal como confirmó el presidente 'Chiqui' Tapia, para ese encuentro del 6 de octubre en el Monumental.
Sebastián Vargas Rozo
El mundo del fútbol quedó conmocionado hace apenas unas semanas cuando Lionel Messi anunció que dejaba la selección argentina tras más de 20 años. El astro de la albiceleste, campeón del mundo en 2022 y dos veces campeón de América, confirmó que la final ante España en el Mundial del verano pasado fue su última cita como capitán de la absoluta.
Sin embargo, habrá un 'last dance'... o un 'último tango', tal como confirmó Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Messi será convocado para el amistoso que la selección dirigida por Lionel Scaloni tendrá el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.
La despedida "que merece"
"A todos los hinchas de la Selección Argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá, en la Argentina", indicó Tapia con un vídeo en las redes sociales de la selección.
"Y a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 2022, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo", añadió el mandatario.
En la lista, publicada por la AFA, le acompañarán nombres como Julián Álvarez, De Paul, Lautaro o el ‘Dibu’ Martínez, además del regreso de Franco Mastantuono. Los de Scaloni jugarán el 30 de septiembre contra Bolivia, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 de octubre ante Benín, día previsto para el adiós oficial de Lionel con su selección.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Sport
- Márquez le da una lección magistral a Bezzecchi en su propia casa
- Pedro Sánchez y sus ministros dan plantón a la Fórmula 1 y a los Reyes
- El Sabadell responde a Maica García y alega que 'actuó en todo momento conforme a la legalidad
- Xavi Espart me agota, por Lluís Carrasco
- Carlos Sainz, embajador con sentido crítico: 'Madring deberá hacer cambios en el futuro
- Ferran Torres sigue en éxtasis da el primer triunfo al PSG en la Ligue 1
- Gabriel Jesus, delantero del Barça: 'Mi prioridades ahora son Dios, mi mujer y mis hijos
- Las victorias de Márquez revalorizan Ducati ante una posible venta por parte de Audi