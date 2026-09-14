Héctor Bellerín, sobre su infancia en Badalona: "Nos colábamos en un campo de Sistrells para jugar al fútbol"

Héctor Bellerín ha echado la vista atrás para recordar su infancia en Badalona, una etapa que permanece especialmente vinculada a sus primeros contactos con el fútbol.

El jugador ha explicado que nació y creció en la ciudad, donde su familia llegó en el contexto de los movimientos migratorios de los años 60, y ha reivindicado el fuerte sentimiento de comunidad que vivió durante aquellos años.

Una familia vinculada a Badalona

Bellerín explica que su relación con Badalona comenzó incluso antes de su nacimiento. Su madre nació en la ciudad y su padre, originario de Sevilla, la conoció durante un verano mientras jugaba al fútbol en el barrio de Lloreda.

"Mi madre nació en Badalona. Mi padre, en un verano, jugando al fútbol en Badalona, conoció a mi madre en el barrio de Lloreda", recuerda el futbolista.

Él mismo nació en la ciudad y pasó sus primeros años en el pasaje Río Congost, en Badalona. Allí acudió al colegio hasta los ocho años y también comenzó a familiarizarse con el fútbol desde muy pequeño.

Con cinco años jugó durante una temporada en el equipo del Jesús María, donde recuerda especialmente a sus entrenadores Julio y Sebas.

Los primeros toques al balón, junto a su padre

Uno de los recuerdos que Bellerín conserva con mayor cariño está relacionado con los partidos improvisados que disputaba junto a su padre cerca de casa. El futbolista rememora cómo ambos aprovechaban los fines de semana para entrar en un recinto deportivo de la zona y jugar al fútbol.

Héctor Bellerín de pequeño / Archivo

"Mi padre y yo, los domingos, los sábados, saltábamos la valla para jugar un poquito, y mis primeros toques a la pelota fueron allí, en Badalona. "Nos colábamos en un campo de Sistrells para jugar al fútbol", relata.

Aquellos partidos, lejos de cualquier escenario profesional, fueron algunos de sus primeros contactos con el balón y forman parte de los recuerdos que el jugador asocia a su infancia en la ciudad.

El recuerdo de un barrio muy comunitario

Más allá del fútbol, Bellerín destaca la forma de vida que encontró durante sus primeros años en Badalona. El futbolista recuerda una infancia marcada por la convivencia entre vecinos y por una fuerte sensación de comunidad.

"Siempre recuerdo que había una vida muy comunitaria en el barrio", explica. Como ejemplo, recuerda que las familias se ayudaban entre sí y que los niños eran cuidados por distintos vecinos cuando sus padres no podían hacerlo.

El jugador reconoce que hace mucho tiempo que no visita aquella zona, pero asegura que tiene ganas de regresar para pasear por sus calles y reencontrarse con los lugares donde vivió sus primeros años.

"Tengo muchas ganas un día de volver a pasear, para ver cómo está aquella zona, y volver a rememorar todos estos primeros partidos y estos primeros momentos que viví allí", señala.

De Sevilla a Badalona y de vuelta a las raíces

La historia familiar también ocupa un lugar importante en el relato de Bellerín. Su padre llegó desde Sevilla a Badalona, mientras que su madre procedía de Extremadura, dentro de la ola migratoria que se produjo durante los años 60.

Para el futbolista, su trayectoria posterior también supone una especie de cierre de ese recorrido familiar.

"Creo que he cerrado el círculo de mi padre también, que salió de Sevilla para ir a Badalona, y ahora después ya he vuelto a su tierra", afirma.

Bellerín se muestra especialmente orgulloso de sus raíces y de poder llevar el nombre de las ciudades con las que se siente vinculado por todo el mundo. "Muy orgulloso de ser badaloní", resume.

Una mirada al fútbol femenino y a la actualidad

Durante la intervención, Bellerín también fue preguntado por el fútbol femenino. El jugador defendió que todos los profesionales del deporte deben contar con las mismas condiciones y reclamó que exista igualdad en el ámbito profesional.

La conversación también derivó hacia la situación en Israel y Gaza. Bellerín expresó su preocupación por lo que considera una grave vulneración de los derechos humanos y defendió la necesidad de hablar de estas cuestiones desde esa perspectiva.

"No es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos", afirmó.

El futbolista reconoció que sus opiniones pueden generar debate, pero considera que ese intercambio puede ser positivo cuando permite abrir conversaciones sobre asuntos que habitualmente no encuentran espacio.

Orgulloso del camino recorrido

Bellerín asegura sentirse satisfecho con el camino que ha recorrido y con todo lo aprendido a lo largo de su carrera. Entre sus mayores motivos de orgullo se encuentra poder representar también a las ciudades que forman parte de su historia personal.

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"Estoy muy orgulloso, estoy muy contento de mi viaje, de mi camino, de mi aprendizaje", concluye. Y añade que se siente especialmente orgulloso de llevar sus ciudades, como Calella y Badalona, al resto del mundo, además de sentirse querido en ellas.

Fuente: Sport