FC Barcelona
Pep Guardiola, exentrenador de Rodri: "Es el mejor y puede hacer de todo. Ningún equipo tiene un jugador como él"
El nuevo futbolista del Barça se ha convertido en el gran fichaje este verano del conjunto azulgrana, adelantándose al Real Madrid
Ni tortilla ni paella: la inesperada comida favorita de Rodri Hernández que rompe con la dieta estricta de un futbolista
El FC Barcelona ha dado uno de grandes golpes de este mercado de fichajes. El Real Madrid ya tenía un acuerdo con Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, pero el conjunto azulgrana reaccionó a tiempo para tratar de hacerse con sus servicios. Deco mantuvo una reunión con el centrocampista en un hotel de Barcelona para convencerlo del proyecto azulgrana, una conversación en la que también pudo hablar con Hansi Flick por teléfono.
Rodri no dudó y aceptó la propuesta culé. Más tarde, el club catalán y el conjunto 'cityzen' llegaron a un acuerdo económico para cerrar definitivamente la operación. El centrocampista tendrá un salario similar al que percibía en el Manchester City, donde superaba los 10 millones de euros netos por temporada, lo que le convierte en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.
Una de las personas que también le ha convencido para llegar al Barça ha sido Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, quien le trasladó una visión muy positiva del proyecto azulgrana.
En una rueda de prensa, el técnico de Santpedor reconoció que Rodri "en su posición es el mejor". El principal motivo que destacó del ya exfutbolista del Manchester City es que "puede hacer de todo".
"La calidad, lee el juego, su mentalidad, siempre está preparado... Rodri es un jugador top, ¿qué más puedo decir?. Pero no porque no tengamos suficientes jugadores como él", expresó.
Sin embargo, el exentrenador del Manchester City quiso dejar claro que los otros equipos "no tienen un jugador como él", siendo este uno de los motivos por los que el conjunto inglés lleva tantos años triunfando, tanto en Inglaterra como en la Champions League, donde Guardiola conquistó su primera Champions el 10 de junio de 2023 ante el Inter de Milán, precisamente con un gol de Rodri.
El de Santpedor comentó que "Rodri es muy bueno en muchas cosas y en este tipo de partidos se demuestra". En su día ya era consciente de que era un futbolista muy difícil de reemplazar. "Tenemos alternativas y otras opciones que podemos usar, pero su presencia se nota".
Por último, no dudó en reconocer que fue "uno de los mejores fichajes de la historia del Manchester City".
Fuente: Sport
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