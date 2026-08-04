Ya está a la venta la camiseta con las 2 estrellas de la selección española: precios y dónde comprarla

Tras ganar el Mundial 2026 que convierte a España en bicampeona del mundo, muchos han esperado la salida al mercado de la nueva camiseta con las dos estrellas.

Ansiada segunda estrella

Algunos de los jugadores de la selección española ya lucieron la nueva equipación durante la celebración posterior a la victoria.

Así, muchos aficionados esperan poder presumir de tener bordada en la camiseta la tan ansiada segunda estrella.

De esta forma, tanto la Real Federación Española de Futbol (RFEF) como Adidas ya han confirmado cuándo se podrá conseguir.

¿Desde cuándo se puede comprar la camiseta?

La camiseta oficial con la segunda estrella de campeones del mundo esta a la venta desde este martes, 4 de agosto, a las 10.00 horas (hora peninsular española) a través de la página de Adidas, patrocinador oficial de la selección española.

Otra opción de compra

Como suele ocurrir con los grandes títulos, las primeras unidades probablemente se agoten rápidamente a través de Adidas. Es por ello que también cabe contemplar otra opción: comprarlas a través de la página web de la RFEF.

Aunque en la web de la RFEF ya se puede hacer la precompra, el producto no estará disponible hasta el 15 de agosto.

Vista de la celebración de España este domingo, al ganar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. / EFE

¿Cuánto cuestan las camisetas?

El precio de las camisetas con dos estrellas es el mismo que el de las que tienen una: 100 euros aproximadamente en su versión estándar.

Mientras que la camiseta idéntica a la que usan los jugadores, con tecnología de tejido técnico, ronda los 150 euros.

Además, el coste adicional por poner el nombre de algún jugador en la espalda es de unos 20 euros.

Noticias relacionadas

Aun así, el diseño podría romper récords históricos de comercialización. Incluso podría llegar a superar las cifras de la camiseta del Mundial 2010.