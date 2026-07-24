La nueva vida de Roberto Baggio, Balón de Oro, en una finca aislada del norte de Italia entre animales, campo y meditación budista

Roberto Baggio (Vicenza, 1967) está considerado como uno de los mejores futbolistas italianos de la historia. Conocido como 'la Divina Coleta', ha vestido la camiseta de clubes como Vicenza, Fiorentina, Juventus, AC Milan, Bolonia, Inter de Milán y Brescia. Durante su carrera, Baggio se convirtió en el séptimo máximo goleador de todos los tiempos de la Serie A, con 205 goles.

Además, fue el primer jugador italiano en más de 50 años en marcar más de 300 goles en su trayectoria deportiva. En su palmarés cuenta con dos títulos de la Serie A, una Copa Italia y una Copa de la UEFA. Con la selección italiana, Baggio jugó 56 partidos y marcó 27 goles, siendo el cuarto máximo goleador de la historia de la 'azzurra' junto con Alessandro Del Piero.

Roberto Baggio, la Divina Coleta / NETFLIX

A nivel internacional, Roberto Baggio llegó a ser subcampeón del Mundial de 1994 con Italia. En 1992, el delantero de Caldogno ganó el Balón de Oro, el premio FIFA World Player y el premio a mejor futbolista del año según la RSSSF. De hecho, años más tarde ocupó el cuarto puesto en la encuesta de Internet del Jugador del Siglo de la FIFA.

La leyenda del fútbol italiano acabó retirándose como profesional en 2004. Según explicó al periódico 'Il Foglio', Baggio pensó en colgar las botas después de jugar un partido por la paz en la ciudad de Roma, con la presencia de Diego Armando Maradona y la visita del Papa.

Baggio, brazos en jarra, lamenta el penalti fallado ante Brasil / GETTY IMAGES

"Se tenía que jugar el 1 de septiembre, un lunes. Estuve entrenándome tres meses. Iba a Bologna tres veces por semana para estar en forma para ese día. Era viernes por la noche, y debía ser el último entrenamiento antes del partido. Me lesioné cuando intenté patear tiros libros. Al tercer remate me lesioné el músculo", confiesa el exjugador italiano.

No obstante, Baggio decidió mantener su compromiso y acudir al encuentro, aunque no estuviera en buena condición física: "A Roma fui, aunque no podía ni caminar. No podía faltar ese día. Jugué sólo la primera parte, pero fue un sufrimiento enorme. Dije basta, sin concesiones", afirma el jugador.

Desde entonces, Roberto Baggio se mantiene alejado del mundo del fútbol. Hoy en día, el balón de oro disfruta del entorno natural que rodea su casa de campo: "Mi felicidad es levantarme por la mañana en medio de la madre tierra. Estoy satisfecho y lleno por dentro. Apreciar las pequeñas cosas me hacen estar bien. Durante lustros ignoré el sufrimiento interior, pero ahora lo afronto gracias al budismo", reconoce el transalpino.

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Durante una entrevista con 'La Repubblica', el campeón de Italia confesó cuál es su relación con el fútbol actual: "Dejar el fútbol me devolvió la vida, y ahora no veo los partidos. Me aburren, como el golf. Prefiero el baloncesto, y me gusta el fútbol femenino", sentenció.

Fuente: Sport